Türkler, dünyanın en büyük gemisini alıyor. 23 yıllık ama fiyatı dudak uçuklattı

Türkiye, hayvancılık sektöründe tarihi bir gelişmeye tanıklık ediyor. Türk şirketi Göktaşlar Et, dünyanın en büyük canlı hayvan taşıma gemisi olan Ocean Drover’ı satın almak üzere anlaşma sağladı. 51 milyon dolar değerindeki anlaşma, Türk hayvancılık sektörünü daha da güçlendirecek.

2002 yılında inşa edilen Ocean Drover, 176 metre uzunluğunda ve 20 bin sığır ya da 75 bin koyun taşıma kapasitesine sahip. Geçtiğimiz 20 yılda gemi, 1.7 milyondan fazla sığır ve 5.1 milyonun üzerinde koyun taşıdı. Bu gemi, canlı hayvan taşımacılığında dünya çapında bir rekora imza atarak sektördeki en büyük gemi olma unvanını koruyor.

Göktaşlar Et, bu gemiyi satın almak için Avusturyalı Wellard şirketi ile anlaşmaya vardı. Türk şirket, Wellard’ın mevcut müşterisi olduğu için geminin satışa çıkacağını öğrenir öğrenmez açık artırmaya katıldı ve en yüksek teklifi vererek Ocean Drover’ı kazandı.

Göktaşlar Et’in, hayvancılık sektöründeki büyüme hedeflerini bu devasa gemi ile desteklemesi bekleniyor. Türkiye’nin büyükbaş hayvan ithalatı konusunda önemli adımlar attığı bu dönemde, Ocean Drover’ın satın alınması, ülkenin küresel hayvancılık ticaretindeki gücünü pekiştirecek.

Geminin 51 milyon dolarlık satış bedeli, Türk hayvancılık sektörüne yapılacak ciddi yatırımların da bir göstergesi. Göktaşlar Et, bu yatırımla birlikte sektörün gelişimine katkı sağlayarak, Türkiye’yi dünya çapında daha fazla canlı hayvan taşıyan bir ülke konumuna getirebilir.