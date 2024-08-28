Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı?

EN ÇOK KONUT HANGİ ÜLKELERDEN ALINDI?

Özellikle Rusya, Arnavutluk ve İsveç gibi ülkelerde yapılan yatırımların önemli artışlar kaydettiği bu dönemde, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19,8'i ABD'de, yüzde 15,8'i ise İngiltere'de gerçekleştirildi. Pandemi sonrası dönemde en düşük yatırım seviyesinin haziran ayında kaydedildiği, raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu oldu.