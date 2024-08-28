Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı?

Aynı dönemde Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların net doğrudan yatırımları, geçen yılki seviyesinin yüzde 57,3 üzerine çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.
Bültenin verilerine göre, 2023 Kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olan doğrudan yabancı yatırım girişleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yeniden artış kaydetti. Net girişler, yılın ilk çeyreğindeki 290 milyon dolardan 1,7 milyar dolara yükseldi. Yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2'sinin gayrimenkul sektörüne yönelmesi, bu dönemdeki yatırımların sektörel dağılımına damgasını vurdu.