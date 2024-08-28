Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı?

Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı?
Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni'nde önemli veriler açıklandı. Bültene göre, yurt dışında yapılan doğrudan yatırımların yüzde 45,2'sinin gayrimenkul sektörüne yöneldiği görüldü.

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Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı? 1

Aynı dönemde Türkiye'ye gelen yabancı yatırımcıların net doğrudan yatırımları, geçen yılki seviyesinin yüzde 57,3 üzerine çıkarak dikkat çekici bir artış gösterdi.

Bültenin verilerine göre, 2023 Kasım ayından itibaren azalma eğiliminde olan doğrudan yabancı yatırım girişleri, 2024 yılının ikinci çeyreğinde yeniden artış kaydetti. Net girişler, yılın ilk çeyreğindeki 290 milyon dolardan 1,7 milyar dolara yükseldi. Yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2'sinin gayrimenkul sektörüne yönelmesi, bu dönemdeki yatırımların sektörel dağılımına damgasını vurdu.

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Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı? 2

YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN SAYISI DÜŞTÜ

Bu dönemde Hollanda, yurt dışına yapılan yatırımlarda yüzde 15,9'luk payla öne çıkarken, onu yüzde 14,1'lik payla Norveç izledi. Ayrıca, Türkiye'de yabancı sermayeli şirketlerin sayısında yüzde 38,3 oranında düşüş görülürken, bu şirketlere ortak olanların sermayesi yüzde 59,4, yabancı sermayenin toplamı ise yüzde 34 oranında arttı.

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Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı? 3

YABANCIYA KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları ise aynı dönemde yüzde 42,8 oranında gerileyerek 4.776 adede düştü. Bu satışların büyük kısmı Antalya ve İstanbul'da gerçekleşirken, her iki şehirde de konut satışları yıllık bazda ciddi oranlarda azaldı.

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Türkler ev alımında yurt dışına yöneldi. En çok hangi ülkeden konut alındı? 4

EN ÇOK KONUT HANGİ ÜLKELERDEN ALINDI?

Özellikle Rusya, Arnavutluk ve İsveç gibi ülkelerde yapılan yatırımların önemli artışlar kaydettiği bu dönemde, yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların yüzde 19,8'i ABD'de, yüzde 15,8'i ise İngiltere'de gerçekleştirildi. Pandemi sonrası dönemde en düşük yatırım seviyesinin haziran ayında kaydedildiği, raporun dikkat çeken bir diğer bulgusu oldu.

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