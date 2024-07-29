Türkler eve sokmuyor, Çin Kore Japonya havada kapıyor. Binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Türkler eve sokmuyor, Çin Kore Japonya havada kapıyor. Binlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Türkiye'de kimsenin evine bile sokmadığı deniz ürünü binlerce kişinin geçim kaynağı oldu. Başta ABD, Çin, Japonya, Güney Kore, Tayvan olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye’nin birçok kişinin midesini kaldıran deniz salyangozunun üretimi yapılmıyor ancak denizde kendiliğinden üreyen deniz hayvanı toplanarak dış pazara satılıyor. Kapış kapış satılan salyangozlardan 6 ayda 8,4 milyon dolar kar sağlanarak ülke ekonomisine büyük katkı sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin (DKİB) bilgilerine göre Türkiye’de tüketiminin sıfır olduğu deniz salyangozları sadece ihracat için avlanıyor.

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2023 yılının ilk 6 ayında 6 milyon 532 bin 120 dolarlık değere ulaşan deniz salyangozu ihracatı, 2024’ün aynı döneminde ise yüzde 29 artış göstererek 8 milyon 425 bin 995 dolara çıktı.

2023 yılının ilk 6 ayında 603 ton olan deniz salyangozu ihracatı ise bu yıl aynı dönemde 750 tona çıktı. Avlanan deniz salyangozları baştı ABD, Çin, Japonya olmak üzere Güney Kore, Tayvan, Romanya ve Ukrayna'ya satıldı.

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En çok alım yapan ülke ise 3 milyon 593 bin 161 dolarla Güney Kore oldu.

“AVLANAN ÜRÜNÜN TAMAMI İŞLENİP İHRAÇ EDİLİYOR”

DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu, deniz salyangozunun ülkeye büyük döviz girdisi sağladığına dikkati çekerek üretimin tamamının satıldığını söyledi.

Türkiye'de yenilmeyen bir ürün olan deniz salyangozlarının tamamının işlenerek dış ülkelere satıldığını anlatan Kalyoncu, her sene ürün rekoltesine bağlı olarak ihracatın gelişmeye devam ettiğini söyledi.

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Saffet Kalyoncu, Türkiye'de pek de bilinmeyen deniz salyangozu hakkında “Deniz salyangozu hem denizlerdeki ekosistemin korunmasına büyük yardımı olan hem de ülkemize döviz kazandıran bir deniz ürünü. Bu nedenle de avlanma mevsimlerinin her ürüne göre belirlenmesi bizimi için son derece önemli. Bu çerçevede yapılacak yeni bir düzenlemenin ihracatımızın daha da artıracağına inanıyoruz" dedi.

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