Türkler gezmeye bile gidemezken kaçaklar Didim'e akın ediyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkler gezmeye bile gidemezken kaçaklar Didim'e akın ediyor
Aydın’ın Didim ilçesinde onlarca sığınmacı 2 grup halinde çocukları beraber Hisar Mahallesinden Merkez’e doğru toplu şekilde giderlerken görüntülendi.

Türkiye’de açık kapı politikası ve sınırlardan her geçen gün yüzlerce sığınmacının yurda giriş yapması ülkede ekonomi ile beraber baş gösteren sorunların başında yer almaya devam ediyor.

Yurdun dört bir yanından günaşırı bir şekilde sığınmacıların sınırlarımızdan giriş yaptığı videolar sosyal medyada hemen herkesin önüne düşüyor.

Sosyal medyada yayılan son videoda ülkemizin en turistik mekanlarından birisi olan Aydın’ın Didim ilçesinde 2 grup halindeki onlarca sığınmacı çocukları ile beraber Hisar Mahallesinden Merkez’e doğru ilerlerken bir kişi tarafından videoya alındı.

Sosyal medyada yayılmasından sonra tepki çeken videoyu paylaşan sayfa, konu hakkında yetkililere bilgi verildiğini açıkladı.

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