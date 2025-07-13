Türkler için savaştan bile büyük tehdit!

Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun devletin kurulmasından itibaren devamlı artmakta olduğunu belirten Afyoncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında dikkat çekici bir detayı belirtti. Türkiye'de nüfus artışının artık ters durumda olduğunu söyleyerek, yaklaşan tehlikeyi belirtti.

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Afyoncu paylaşımında; "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman nüfusumuz 13 milyona düşmüştü. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren izlenen politikalarla nüfusumuz her yıl arttı.

1935'de yıllık nüfus artış hızımız binde 21.1, 1950'de 21.7, 1955'de 27.8, 1960'da 28.5, 1970'de 25.2, 1985'te 24.8, 1990'da 21.7, 2000'de 18.2, 2010'da 15.8 oldu. Yıllık nüfus artış hızımız 2020'de binde 5.5, 2024'te ise 3.4'e kadar geriledi. 1960'da yıllık yüzde 2.85 oranında artan nüfusumuz, 2024'te sadece binde 3.4 arttı. Yani artık nüfusumuz azalmaya başlıyor.

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Genç nüfusu ile övünen ülkemiz Avrupa’nın yaşlı ülkeleri arasına doğru hızla gidiyor. Yıllardan beri artan Türk nüfusu da azalma trendine giriyor. Başta tarım olmak üzere birçok alanda ihtiyacımız kadar çalışacak işgücü üretemeyeceğiz. Nüfusumuzun kendini yenileyememesi ciddi bir risk. Gerçek bir beka sorunu. Bu birçoğumuzun farkedemediği, Türkler için savaştan bile daha önemli bir tehdit" dedi.