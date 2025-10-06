Türkler tadına bile bakamıyor Avrupalı hapur hupur yiyor. Kraliçe Elizabeth de ölmeden önce yemişti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa karası inciri Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinden büyük talep görüyor. İnciri, İngiltere Kraliçesi Elizabeth, ölmeden önce akşam yemeği için Bursa’dan özel jetle getirtmişti. Erzurum'da da üretilen meşhur incirin kilosu en ucuz 475 TL'den satılıyor.

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde yaşayan Ömer Faruk Özgelen, Bursa’dan getirdiği incir fidesini bahçesine dikerek yetiştirmeyi başardı. 'Bursa karası' olarak bilinen meşhur incir, Doğu Anadolu’nun sert ikliminde de büyüyerek herkesi şaşırttı.

10533.jpg

Tanesi 250-300 grama kadar ulaşabilen incir, hem büyüklüğü hem de aromasıyla dikkat çekiyor. İncirin kilosunun 475 TL'den satıldığı bu fiyatın 600 TL'ye kadar çıktığı ifade edildi.
Özellikle Kraliçe Elizabeth’in, ölmeden önce akşam yemeği için Bursa’dan özel jetle getirttiği incir olarak bilinen bu tür, şimdi Erzurum’da da yetişmesiyle ilgi odağı oldu.

aw552169-02.jpg

En iri ve lezzetli olanların yurt dışına ithal edildiğini belirten Bursalı bir çiftçi "Bu fiyatı ne emekli ne de asgari ücretli verebilir. 4 tanesi 1 kilo geliyor. Avrupalı bir oturuşta bir kiloyu yerken, ülkemizde yetişen bu incirin tadına bile hala bakamamış vatandaşlarımız var" dedi.

aw552169-01.jpg

