Türkler tadına zor bakıyor Dubaililer hapur hupur yiyor. Kansere duvar örüyor kabızlığı bitiriyor

İlçede yaklaşık 250 dönümlük alanda üretilen ve ocak ayından itibaren hasadı yapılan karadut, ağırlıklı olarak Dubai'ye ihraç ediliyor. Bahçede kilosu 120 liradan satılan karadut, marketlerde kilosu 200 TL'den satılıyor.

Arkum Mahallesi'nde örtü altı karadut üreticiliği yapan Halise Sarıcalık, bu yıl sıcak hava koşullarının etkisiyle yüksek verim elde ettikleri karadutun yüzleri güldürdüğünü söyledi.

'TAMAMEN DOĞAL VE İLAÇSIZ'

Ziraat mühendisi ve üretici Duygu Yücel ise karadutun yetiştirilmesinin oldukça kolay olduğunu belirterek, "2024-2025 sezonumuz ocak ayında başladı. Hasadını yaptığımız karadutlarımız tamamen doğal ve ilaçsız. Dalından koparıp gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Bu nedenle tüketicilerimize güvenle sunuyoruz" dedi.

YILLIK 600 TON REKOLTE

Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer de 20 bin dönüm ekim alanıyla Türkiye'nin en önemli çilek üretim merkezi olan ilçede alternatif ürün olarak yaklaşık 250 dönüm alanda karadut üretildiğini, yıllık 600 ton rekolte elde ettiklerini söyledi.

Ürünlerin yüzde 70'inin ihraç edildiğini, kalan kısmının da iç piyasaya sürüldüğünü belirten Gezer, "Dubai ve Irak'tan çok talep var. Alternatif ürün olarak yetiştirilen karadut fiyatıyla üreticiyi memnun ediyor" diye konuştu.

YARARLARI SAY SAY BİTMİYOR

Karadut mideniz için bir nimettir. Kabızlığı giderir. Karadut ayrıca kilo vermenizi sağlayacak en önemli meyvelerden birisidir. Kötü kolesterolü düşürür. Kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutar kanser riskini azaltır.

Karadut, tümör hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engeller. Bağışıklığı arttırır. Antioksidanlar açısından zengindir. Grip ve soğuk algınlığından korur. Karaciğer sağlığını geliştirir