"Türkler ve köpekler giremez" pankartını asanlar İstanbul'da el üstünde tutuldu! Bu skandalı kim açıklayacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla İstanbul’da açılan UEFA Temsilciliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açısından tartışma yarattı. TFF Levent Kasrı binasında faaliyete geçen temsilciliğin açılış törenine, 1955’te Türk futbol kulüplerine sahaları kapatan ve kapılarına “Türkler ve köpekler giremez” pankartları asan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Futbol Federasyonu’nun şu anki başkanı Yorgos Koumas’ın katılması, Türk kamuoyunda sert eleştirilere yol açtı.

KOP’UN KARANLIK TARİHİ GÜNDEMDE

Açılış töreninde KOP Başkanı Yorgos Koumas’ın yer alması, Kıbrıs Türkleri açısından acı bir geçmişi yeniden hatırlattı. 1955 yılında KOP, Türk futbol kulüplerini dışlayarak sahalarına erişimi engellemiş ve kapılara “Türkler ve köpekler giremez” yazılı pankartlar asmıştı. Bu skandal karar, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik ayrımcılığın sembolü haline gelmişti.

Koumas’ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gala yemeğinde samimi bir şekilde sohbet etmesi ve birlikte fotoğraf çektirmesi, tepkileri daha da alevlendirdi. İkili, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Polonya’da da bir araya gelmiş ve benzer bir görüntü sergilemişti.

“GARİBİM KKTC!”

KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eski danışmanı Sabahattin İsmail, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KOP Başkanı Koumas’ın törene katılımını sert bir dille kınadı. İsmail, “UEFA İstanbul Temsilciliği açıldı. Açılışa, 1955’te Türk futbol kulüplerine sahaları kapatan ve kapılarına ‘Türkler ve köpekler giremez’ pankartları asan Kıbrıs Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Koumas da katıldı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ona özel ilgi gösterdi. Garibim KKTC!” sözleriyle, KKTC’nin yalnız bırakıldığını vurguladı.

TÜRKİYE’NİN UEFA HAMLESİ GÖLGEDE KALDI

İstanbul, Londra ve Brüksel’den sonra UEFA temsilciliğinin açıldığı üçüncü şehir olurken, şehir 2026 UEFA Avrupa Ligi finali ve 2027 UEFA Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek. Ancak, bu önemli adımlar, KKTC’nin törende temsil edilmemesi ve KOP Başkanı’nın katılımıyla Türk kamuoyu açısından gölgede kaldı.

ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

Bu arada, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın, Güney Kıbrıs’a büyükelçi atayarak BM’nin KKTC’yi tanımamaya çağıran kararlarına destek vermesi, Türkiye’de eleştirilirken, TFF’nin KOP’u ağırlayıp KKTC’yi dışlaması çifte standart tartışması başlattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk devletlerinin Rumlarla ilişkilerinde dikkatli olmasını isterken, Türkiye’nin KOP’a gösterdiği misafirperverlik, Ankara’nın da benzer bir hata yaptığı yorumlarına neden oldu.

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