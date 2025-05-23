Türkler Yunan devinin elinden çekip aldı. 29 yıllık efsanede 300 kişi çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkler Yunan devinin elinden çekip aldı. 29 yıllık efsanede 300 kişi çalışıyor

Yunan çimento devi Titan, Türkiye’deki en büyük yatırımı Adoçim’i 3,2 milyar TL’ye Muğla ve Yurt Çimento’ya devretti. Şirket toplam 300 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Avrupa’nın köklü çimento üreticisi Yunan Titan Cement, Türkiye’deki en önemli varlığı Adoçim Çimento’yu 3,2 milyar TL’ye sattı. 17 yıl önce Türkiye pazarına giren Titan, Adoçim’deki yüzde 75’lik hissesini Muğla Çimento Sanayi ve Yurt Çimento’ya devretti.

Muğla Çimento yüzde 50, Yurt Çimento ise yüzde 25’lik hisseyi aldı. Titan, satışın portföy optimizasyonu stratejisinin bir parçası olduğunu açıkladı. Şirket, Türkiye’de batı bölgesindeki çimento öğütme tesisi ve puzolan madeni işletmeciliğine devam edecek.

Titan, 2008’de Adoçim’i satın alarak Türkiye pazarına adım atmıştı. 17 yıllık süreçte Adoçim, Titan’ın Türkiye’deki ana üretim merkezi oldu. Ancak küresel stratejisini yeniden şekillendiren şirket, düşük karbonlu çimento üretimine odaklanarak Adoçim’den çekildi.

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Titan, çevre dostu ürün portföyünü güçlendirmek için 2024’te Bilecik’teki Vezirhan Pozzolana Ocağı’nı satın almıştı. Ayrıca Yunanistan’da Yalı Adası’ndaki perlit ve puzolan ocaklarını Ageas Perlites’ten devraldı.

ÜRETİM GÜCÜ

1996’da kurulan Adoçim Çimento, Tokat Artova’da entegre çimento fabrikası ile Marmaraereğlisi, Tokat, Artova ve Sivas’ta hazır beton tesisleri işletiyor. Toplam 300 çalışanıyla faaliyet gösteren şirket, 2012’de İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 listesinde 183 milyon TL ciroyla yer almıştı. Adoçim, kaliteli çimento ve hazır beton üretimiyle sektörde güçlü bir konuma sahip.

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11 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

1902’de kurulan Titan Cement, 11 ülkede 14 fabrikayla faaliyet gösteriyor. Yunanistan’ın en büyük çimento ihracatçılarından biri olan şirket, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya, Bulgaristan, Mısır, Sırbistan, Arnavutluk ve Makedonya’da 6.500 çalışanıyla üretim yapıyor. Türkiye’de kalan tesisleriyle düşük karbonlu çimento üretimine odaklanmayı sürdürecek.

Titan’ın Adoçim satışı, çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu. Şirket, puzolan bazlı çimento üretimini artırarak karbon ayak izini azaltmayı planlıyor. Bilecik’teki maden yatırımı, bu stratejinin önemli bir parçası.

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YENİ DÖNEM

Adoçim’in Muğla ve Yurt Çimento’ya devri, Türkiye çimento sektöründe dengeleri değiştirebilir. Yerli firmaların güçlenmesi, sektörde rekabeti artırırken, Titan’ın küçülmesi dikkat çekiyor.

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