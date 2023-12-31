İşte Türklerin bilmesi gereken 14 ilginç bilgi:
Türkiye, dünyanın en çok dizi ihraç eden ikinci ülkesidir. Türk dizileri, 150’den fazla ülkeye satılmış ve milyonlarca izleyiciye ulaşmıştır. Türk dizileri, kültürel, sosyal ve ahlaki değerleriyle dünyada ilgi görmektedir.
Türkiye, dünyada en çok çay tüketen ülkedir. Kişi başına yıllık ortalama 3,16 kg çay tüketimiyle Türkiye, İrlanda, İngiltere ve Rusya gibi ülkeleri geride bırakmıştır.
Türkiye, dünyanın en eski alışveriş merkezine ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul’daki Kapalıçarşı, 15. yüzyılda inşa edilmiş ve 4 bin dükkân, 64 sokak, 22 kapı, 17 han, 40 çeşme ve 2 camiden oluşmaktadır.
İstanbul, yaklaşık 15 milyon nüfusuyla Tokyo ve Delhi’nin ardından dünyanın en kalabalık üçüncü şehridir. Ayrıca İstanbul, iki kıta arasında yer alan tek şehirdir.
Türkiye, dünyanın en eski tapınağına sahiptir. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe, yaklaşık 12 bin yıllık bir geçmişe sahiptir ve insanlık tarihinin en önemli arkeolojik buluntularından biridir.
Türkiye, dünyanın en çok fındık üreten ve ihraç eden ülkesidir. Türkiye, dünya fındık üretiminin yüzde 70’ini karşılamaktadır. Türkiye’nin en çok fındık ürettiği bölge Karadeniz’dir.
Türkiye, dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı ülkesidir. 2019 yılında Türkiye’yi 51,7 milyon turist ziyaret etmiştir. Türkiye, kültürel, tarihi, doğal ve gastronomik çeşitliliğiyle dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından biridir.
Türkiye, dünyanın en çok lale yetiştiren ülkesidir. Lale, Türk kültürünün ve sanatının önemli bir simgesidir. Türkiye’de her yıl Nisan ayında lale festivali düzenlenmekte ve milyonlarca lale sergilenmektedir.
Türkiye, dünyanın en çok saç ekimi yapan ülkesidir. Türkiye, saç ekimi konusunda dünyanın en gelişmiş ve en uygun fiyatlı ülkesidir. Türkiye’ye her yıl binlerce kişi saç ekimi için gelmektedir.
Türkiye, dünyanın en çok kedi sahiplenen ülkesidir. Türkiye’de yaklaşık 10 milyon kedi bulunmaktadır. Türkler, kedilere büyük bir sevgi ve saygı duymaktadır. Hatta İstanbul’da kediler için özel bir müze bile vardır.
Türkiye, dünyanın en çok kebap yiyen ülkesidir. Türk mutfağının en ünlü lezzetlerinden biri olan kebap, Türkiye’de pek çok çeşidiyle sunulmaktadır. Türkiye’de yıllık ortalama 60 bin ton kebap tüketilmektedir.
Türkiye, dünyanın en çok kahve tiryakisi olan padişahına sahiptir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 10. padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, günde 40 fincan kahve içtiği bilinmektedir. Kahve, Osmanlı sarayında ve toplumunda önemli bir yere sahiptir.
Türkiye, dünyanın en çok tuzlu gölüne sahiptir. Tuz Gölü, yüzölçümü bakımından Türkiye’nin ikinci, dünyanın ise 16. büyük gölüdür. Tuz Gölü’nün suyu, deniz suyundan yaklaşık 10 kat daha tuzludur.
Türkiye, dünyanın en çok balon turu yapılan yeridir. Kapadokya, peri bacaları, yer altı şehirleri ve tarihi kiliseleriyle dünyanın en eşsiz doğal güzelliklerinden biridir. Kapadokya’da her sabah yüzlerce balon havalandırılmakta ve binlerce turist bu manzarayı izlemektedir.