Türklerin en sevdiği makarna ortaya çıktı

Areda Piar araştırma şirketi Türklerin en sevdiği makarna çeşitleri hakkında bir kamuoyu araştırması yaparak en sevilen 5 makarna türü ve en çok sevdiği makarna soslarını listeledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türklerin en sevdiği makarna ortaya çıktı

Makarna denince akla ilk başta İtalya gelse de dünyanın birçok yerinde makarnaya verilmiş farklı isimler yer alıyor ve kolay pişirimi sayesinde günlük hayatta çokça tercih ediliyor.

Areda Piar’ın bin 100 kişi ile gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasına göre tüketicilerin yüzde 33,8’i en çok spagettiyi beğeniyor.

En çok sevilen makarna çeşitlerinin ilk 5’inde ise yüzde 16 ile burgu, yüzde 13,7 ile kalem makarna, yüzde 9,7 ile kelebek, yüzde 8 ile fiyonk makarna yer aldı.

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EN ÇOK SEVİLEN SOS BELLİ OLDU

Makarnalar yaparken en çok dikkat edilen konu ile ne sosu ile yapılmasıdır.

Çeşitli soslar makarnalara muhteşem görünümünün yanı sıra enfes lezzetler de katıyor.

Türklerin en çok sevdiği makarna çeşidi yüzde 33 ile domates sosu oldu.

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Domates soslu makarnanın ardından yüzde 15 ile kremalı makarna, yüzde 14,2 ile yoğurt soslu makarna yer alıyor.

MAKARNA NE SIKLIKLA TÜKETİLİYOR?

Makarna severler için gün fark etmiyor.

Tüketiciler haftada en az bir defa makarna tükettiklerini ifade etti.

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Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42,8’i haftada bir kez, yüzde 32’si haftada 2-3 kez makarna yediklerini, yüzde 19,5’i ise iki haftada bir veya daha uzun aralıklarla makarna yediklerini belirttiler.

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