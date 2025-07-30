Türklerin olmazsa olmazına bir zam daha geldi. Her iş yeri ve evde tüketiliyor. Haziran ayında yüzde 15 gelmişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türklerin olmazsa olmazına bir zam daha geldi. Her iş yeri ve evde tüketiliyor. Haziran ayında yüzde 15 gelmişti

Türklerin vazgeçilmezi çaya bir zam daha geldi. ÇAYKUR’un kuru çay fiyatlarındaki artış market etiketlerini değiştirdi. Sektör, maliyet artışları nedeniyle yeni zamların kapıda olduğunu söylüyor.

Türklerin milli içeceği çaya bir zam daha geldi. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), haziran ayındaki yüzde 15’lik zammın ardından kuru çay fiyatlarını yeniden artırdı. Artan yaş çay fiyatları, işçilik ve işletme maliyetleri gerekçe gösterilen zam, market raflarındaki etiketlere yansıdı.

Sektör temsilcileri, temmuzda uygulanan yüzde 3,5’lik zammın ardından ağustos ve sonrası için aylık bazda benzer oranlarda fiyat artışları bekliyor. Yıl sonuna kadar zamların devam edebileceği belirtiliyor.

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İstanbul Bayrampaşa’da bir çay ocağı işletmecisi, artan maliyetlere isyan etti: “Dükkân kirası, elektrik, su, doğalgaz, çay, şeker ve kahveye zam. Vergiler artıyor, ama kimse ses çıkarmıyor. Çayın bardağı 10 TL oldu, müşteriler bize hesap soruyor.”

Vatandaşlar ise geçim derdinde. Ekmek 15, simit 20 TL’ye ulaşırken, çay-simit hesabı yapanlar bütçelerini yeniden gözden geçiriyor .Ekonomistlere göre, çay fiyatlarındaki artış, enflasyon ve hammadde maliyetlerindeki yükselişle doğrudan bağlantılı.

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ÇAYKUR’un üretim maliyetlerindeki artış, çay plantasyonlarının bakım giderleri ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, zamların temel nedenleri arasında. Tüketiciler, çayın yanı sıra kahve ve diğer içecek fiyatlarında da artış hissediyor.

Sektör, küresel tedarik zinciri sorunlarının ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların da fiyatları etkilediğini vurguluyor. Çayseverler, bu gidişle çay keyfinin lüks bir alışkanlığa dönüşmesinden endişeli.

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