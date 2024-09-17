Türklerin yurt dışı yatırımının yüzde 43'ü gayrimenkul

Türk vatandaşlarının yurt dışındaki doğrudan yatırımları 2024 yılında önemli bir artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ne göre, ocak-temmuz döneminde yurt dışına yapılan yatırımlar 3 milyar 401 milyon dolara ulaştı. Bu yatırımların en büyük kısmı gayrimenkul sektöründe gerçekleşti.

Türklerin yurt dışı yatırımlarında gayrimenkul sektörü, yüzde 43 ile en büyük payı aldı. Yurt dışında gayrimenkule yapılan doğrudan yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış göstererek 1 milyar 470 milyon dolara çıktı. Bu, Türkiye’de yerleşik kişilerin gayrimenkul yatırımlarında giderek artan bir eğilimi ortaya koyuyor. Özellikle son 10 yılda bu alandaki büyüme dikkat çekici: 2014’te yalnızca 130 milyon dolar olan yurt dışı gayrimenkul yatırımları, 2024'te 16 kat artarak 2 milyar dolar seviyesini geçti.

SON 10 YILDA 16 KAT ARTIŞ

2014’ten itibaren Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarında sürekli bir artış gözleniyor. 2014'te 130 milyon dolar olan yatırımlar, 2022'de 791 milyon dolara, 2023’te ise 2 milyar 86 milyon dolara yükseldi. Bu yıl ise yatırımların 1 milyar 470 milyon dolara ulaşması, Türklerin gayrimenkul yatırımlarında istikrarlı bir büyüme sergilediğini gösteriyor.

EN FAZLA YATIRIM AVRUPA’YA

Yurt dışındaki yatırımlarda en fazla tercih edilen bölge Avrupa oldu. Ocak-temmuz döneminde Avrupa’ya yapılan yatırımlar 2 milyar 175 milyon dolara ulaştı. Hollanda 520 milyon dolar ile ilk sırada yer alırken, İngiltere’ye yapılan yatırım 416 milyon dolar oldu. Ayrıca ABD’ye 691 milyon dolar, Birleşik Arap Emirlikleri’ne ise 295 milyon dolar yatırım yapıldı.

Bu yıl Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk'a yapılan yatırımlarda dikkat çekici bir artış yaşandı. İtalya’ya yapılan doğrudan yatırım, geçen yılın aynı dönemine göre 30 milyon dolardan 124 milyon dolara, Yunanistan’da ise 110 milyon dolardan 216 milyon dolara çıktı. Arnavutluk’a yapılan yatırımlar ise 1 milyon dolardan 51 milyon dolara yükseldi.

Türklerin yurt dışına yönelik bu yatırım hamlesi, özellikle gayrimenkul sektöründe ciddi bir büyüme sergilerken, Avrupa başta olmak üzere çeşitli bölgelere yapılan yatırımlarla çeşitlenmeye devam ediyor.