Türkmenistan ve Kazakistan enerji sektöründe işbirliğini görüştü

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Kazak mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile telefon görüşmesi yaptı. Toplantının öncelikli tartışma konularından biri de enerji sektörü oldu.

Politikacılar, gaz sektörü ile transit ve ulaştırma endüstrisinde ortak projelerin uygulanmasına özel önem verdi. Serdar Berdimuhamedov ve Kassym-Jomart Tokayev, daha önce varılan anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca muhataplar, çeşitli alanlarda dinamik bir şekilde gelişen ikili ortaklığın öncelikli konuları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, hem ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliğinin hem de uluslararası alanda etkileşimin koordinasyonunun önemine dikkat çekti.