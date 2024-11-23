Türkmenlerin feryadına kulaklarını tıkadılar! Yeni açılım sürecini fırsat bilip Barzani’ye koştular

Taşıma Kürtlerle Kerkük’ün demografik yapısı değiştirilip Türkmenler asimile edilmeye çalışılırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP’li Galip Ensarioğlu ve HDP’li Altan Tan Duhok’da Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani ile buluştu.

Yeni açılım sürecinin başlamasının ardından gerçekleşen buluşma manidar bulundu. Türk siyasetçilerinin, Türkiye aleyhine küstah açıklamaları ve PKK’yı terör örgütü saymayan Türk düşmanı tavrıyla bilinen Mesud Barzani ile görüşmeleri yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Orta Doğu Barış ve Güvenlik Forumu’na katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu beraberindeki heyetle Mesud Barzani’yi ziyaret etti. Orta Doğu'daki son gelişmeler ve zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmede, bölgede barış ve güvenlik sürecini iyileştirmeye ve barışı korumaya yönelik tedbirler ele alındığı açıklandı.

“Duhok Kürdistan Amerikan Üniversitesi” tarafından düzenlenen foruma katılan Diyarbakırlı eski ve yeni Milletvekili HDP’li Altan Tan ve AKP’li Galip Ensarioğlu da Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Türkiye'de MHP Genel Başkanı lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri ve girişimleri sonrası başlayan yeni çözüm süreci tartışmalarına da değinen Barzani, her türlü barış girişimi için destek vermeye hazır olduklarını kaydetti. Barzani, "Türkiye’de bir barış sürecinden bahsediliyor. Biz her türlü barış girişimine destek veriyoruz” dedi.