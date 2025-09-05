Turknet’ten yeni logo: Yeni kimlik, yeni vizyon!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turknet, 1,3 milyonun üzerinde aboneye kendi geliştirdiği teknolojilerle hizmet veriyor.

Kullanıcı odaklı yaklaşımı ve çözümleriyle sektörde göze çarpan şirket, 30. yılına yaklaşırken, görsel kimliğini de geleceğe taşıyor.

Yeni sloganı "İnternet, Turknet" olan şirket, herkes için erişilebilir, özgür ve yüksek hızlı internet sunma vizyonunu, güncellenen kurumsal kimliğiyle pekiştiriyor.

İnternet, yaşamın odağı haline gelirken, kullanıcılar daha özgür ve kesintisiz deneyimler bekliyor. 2022'de yapılan marka araştırmaları, şirketin pazarda "özgürlükçü, yenilikçi ve kuralları yeniden yazan" bir konumda olduğunu ortaya koydu. Yeni kimlik, bu güçlü duruşu daha geniş kitlelere aktarmayı amaçlıyor.

Yeni logo, şirketin altyapı sağlayıcılığının ötesinde, teknolojiyi demokratikleştiren bir platform olarak konumunu güçlendiriyor.

Sekiz aylık kapsamlı bir çalışmanın sonucunda hayata geçirilen yeni logo, yalnızca bir görsel değişim değil, aynı zamanda Turknet'in karakterini ve teknolojiye olan tutkusunu yansıtan görsel manifesto niteliğinde görülüyor.

Yeni logonun tasarım kodlarında özgürlükçü ve yenilikçi marka karakterinin soyut ifadesi, teknolojiye olan tutkunun derin mor tonlarla vurgusu, dinamik formlarla gigabit hızının temsili ile sadeliği ve modernliği ön planda tutan bir yaklaşım yer alıyor.

Yeni kimlik, şirketin 30 yıllık deneyimini ve dijital dönüşüm vizyonunu temsil ederken, aynı zamanda müşteri odaklılık ve şeffaflık gibi değerlerini de ön plana çıkarıyor.

Marka vaadini "İnterneti herkes için daha ileriye taşımak"olarak tanımlayan şirket, taahhüt, kota ya da paket sınırlamaları olmadan, tek fiyatla sınırsız, yüksek hızlı internet sunuyor.

İnterneti bireyler için yaratıcılığı besleyen, toplulukları bir araya getiren ve fırsat eşitliği sağlayan bir alan olarak konumlandırıyor. Şirket yeni mottosu "İnternet, Turknet" ile de bu anlayışı sade ve güçlü bir şekilde ifade ediyor.