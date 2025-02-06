İYİ Parti Milletvekili Türkoğlu 'Çip Soygunu'nu Meclis'te protesto etti!

Bursa / Aytaç Cihan

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu halk arasında “yakıt çipi” olarak bilinen, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)’nin, iktidarın, vatandaşın sırtına yüklediği yeni bir soygun düzeni olduğunu söyledi.

Aracını Meclis’in tören alanına çeken Türkoğlu, “5 liralık çipin vatandaşa 2.700 liraya satılması nedir Allah aşkına! Çip taktırmayana da, 28 bin lira ceza kesilecek öyle mi?” diye sordu.

Konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı ile Enerji Bakanının yanıtlaması talebiyle iki ayrı soru önergesi veren, Türkoğlu, “Kaçak akaryakıtı önleyeceğiz diyerek, kayıt dışılığın muhatabı olmayan vatandaşı cezalandırmak hangi aklın ürünüdür?” sorusunu yöneltti.

Türkoğlu’nun konuya dair soru önergesi şöyle;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorumun, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Mehmet Şimşek ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sn. Alpaslan Bayraktar tarafından, Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Hükümetin akaryakıt kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyi önlemek amacıyla yürürlüğe koyduğu Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), vatandaşlarımızın ve işletmelerin ağır mali yüklerle karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. UTTS çipiiçin 2.700 TL gibi fahiş bir ücret belirlenmiş, montaj bedeli olarak ise 900 TL talep edilmiştir. Ayrıca, araçlara çip taktırmayanların 28 bin TL gibi ağır bir cezayla karşı karşıya kalacağı belirtilmiştir. Kiralık araç sahipleri de ciddi mağduriyetler yaşamakta olup, her kiralama sonrası yeni çip taktırmak zorunda bırakılmaktadır. Bu uygulamanın, özellikle milli güvenlik açısından tartışmalı bir geçmişe sahip İsrailli şirketlerle bağlantılı olduğu iddiaları kamuoyunda büyük yankı uyandırmış ve tepki çekmiştir.



Bu bağlamda;



SORU 1- UTTS çipinin gerçek maliyetinin 5,5 TL olduğu iddia edilirken, neden 2.700 TL gibi fahiş bir fiyat belirlenmiştir? Çipin üretimi ve satışı konusunda hangi firmalar yetkilendirilmiştir?



SORU 2- UTTS sisteminin donanım ve yazılım altyapısını sağlayan firmalar hangileridir? Bu firmalarla yapılan ihaleler hangi usullerle gerçekleştirilmiştir?



SORU 3- UTTS uygulamasının, İsrailli şirketler veya İsrailbağlantılı firmalar tarafından yürütüldüğü iddiaları doğru mudur? İsrail menşeli olduğu belirtilen TURPAK firması ile ilgili bir güvenlik incelemesi yapılmış mıdır?



SORU 4- Bu uygulamanın araç sahiplerine yüklediği maddi külfeti hafifletmek adına bir düzenleme yapılması düşünülmekte midir? Çip bedelinin düşürülmesi veya devlet tarafından sübvanse edilmesi yönünde bir çalışma var mıdır?



SORU 5- Kiralık araç kullanıcılarının her kira süreci sonrası yeni çip taktırma zorunluluğuna tabi olması, büyük bir mali külfet doğurmaktadır. Bu konuda özel bir muafiyet ya da esneklik sağlanması düşünülmekte midir?



SORU 6- UTTS çipinin araçlara montajı için vidalama işlemi yapılmasının, araçlara zarar verdiği ve ikinci el piyasasında değer kaybına neden olduğu belirtilmektedir. Bu konuda araç sahiplerinin zararlarını telafi edecek bir düzenleme planlanmakta mıdır?



SORU 7- UTTS uygulamasının, Anayasa’ya aykırı olduğu ve vatandaşlara dayatıldığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızın görüşü nedir? Uygulamanın iptali ya da revize edilmesi yönünde bir çalışma yapılmakta mıdır?



SORU 8- Bu uygulamanın, kaçak akaryakıtı önlemek yerine, yalnızca araç sahiplerine yeni bir vergi yükü getirdiği yönünde kamuoyunda ciddi bir tepki oluşmuştur. UTTS dışında, kaçak akaryakıtı önlemek için daha etkin ve adil bir denetim mekanizması oluşturulması planlanmakta mıdır?