Türkoloji Kurultayı kutlanacak

YENİÇAĞ / AKAY AKTAŞ



AMEA Başkanı Prof.Dr. İsa Habibbeyli, kurultayın tarihsel önemine dikkat çekerek, 26 Şubat - 6 Mart 1926 tarihlerinde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, AMEA’nın Büyük Toplantı Salonu’nda düzenlenen Birinci Türkoloji Kurultayı’nın, Sovyetler Birliği coğrafyasında yaşayan Türk halklarının tarihi, edebiyatı, dili, alfabesi, etnoğrafyası ve kültürüyle ilgili bir dizi hayati kararlar aldığını belirtti. Habibbeyli, bu kurultayın, Sovyet rejiminin baskıcı yapısına rağmen Türk halklarının milli kimliklerini koruma ve kendilerini tanıma süreçlerinde çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Günümüzde Türk halkları ve devletlerinin güçlü bir dayanışma sergilediğini ifade eden İsa Habibbeyli, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bu birliği daha da pekiştirdiğini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Türk dünyasını "bizim ailemiz" olarak tanımladığını hatırlatan Habibbeyli, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi bu doğrultuda çalışmalarını genişlettiğini ve çeşitli somut adımlar attığını dile getirdi.

Habibbeyli, Birinci Türkoloji Kurultayı’nın 100. yıl dönümünün AMEA bünyesinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanması için hazırlıkların başlatıldığını, bu çalışmaların hızlandırılacağını açıkladı. AMEA Yönetim Kurulu 100. yıl kutlamalarının gerçekleştirilmesi yönünde resmi karar aldı.

Birinci Türkoloji Kurultayı’nın yüzüncü yılı vesilesiyle düzenlenecek etkinliklerin, Türk dünyasında ortak tarih, kültür ve dil bilincini güçlendirmeye katkı sağlaması bekleniyor.