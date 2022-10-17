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Türk bilim insanları TURKOVAC'ın ardından yerli KKKA aşısı için çalışıyor

Prof. Özdarendeli, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili aşı geliştirme çalışmalarını salgın nedeniyle 2 yıl bekletmek zorunda kalmıştık, şimdi tekrar başlayacağız." dedi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 11:45
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TURKOVAC'ın ardından yerli KKKA aşısı geliyor

Türk bilim insanları TURKOVAC'ın ardından yerli KKKA aşısı için çalışıyor
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TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Özdarendeli, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıl bekletmek zorunda kaldıkları Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı aşı geliştirme çalışmalarına tekrar başlayacaklarını ve kısa süre içinde Faz 1 aşamasına geçmeyi planladıklarını açıkladı.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Özdarendeli, AA muhabirine, yerli inaktif aşı TURKOVAC'ın salgın koşullarında 18 ay içerisinde geliştirildiğini anlattı.

"TURKOVAC'ın şu an yeni varyantlarla ilgili çalışmalarını da gerçekleştiriyoruz. Farklı kombinasyonları araştırma anlamında deniyoruz." diye konuştu ve şu bilgileri verdi:

"Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığıyla ilgili aşı geliştirme çalışmalarını salgın nedeniyle 2 yıl bekletmek durumunda kalmıştık, şimdi çalışmalarına tekrar başlayacağız. KKKA ile ilgili zaten öncesinde yaptığımız ciddi çalışmalar vardı, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süreçte preklinik çalışmalarda hastalığa karşı farklı aşı platformları geliştirdik, en son 'rekombinant 1' platformunda yüzde 100 koruyuculuk aldık. Buradan ilerleyeceğiz, biraz zamanı var ama çok kısa bir sürede Faz 1 aşamasına geçebileceğimizi düşünüyorum."

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