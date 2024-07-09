Türksat 6A uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü Türksat 6A, yerel saat ile sabaha karşı 02.30'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Uydu fırlatma törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok başta olmak üzere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat gibi birçok önemli isim katılım gösterdi.

Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü Türksat 6A, yerli mühendislerin emekleriyle hayat buldu. Space X'in Falcon 9 roketi, planlanan saat olan 02.30'da Fırlatma Kompleksi 40'tan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Hava koşullarının oluşturduğu aksamalar sonucunda birkaç defa ertelenmek zorunda kalan bu önemli görev, sonunda tamamlandı.

42 DERECE DOĞU BOYLAMINDAKİ YÖRÜNGESİNDE HİZMET VERECEK

Türksat 6A uydusu, fırlatıldıktan yaklaşık otuz dakika sonra roketten başarıyla ayrıldı. İlk sinyalin alınması ise fırlatmadan yaklaşık yetmiş dakika sonra gerçekleşti. Uzaya gönderilme işleminin ardından, uydu üzerindeki tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri istasyonlar tarafından yapılacak. 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine yönelik yolculuğuna başlayan Türksat 6A, bu sürecin tamamlanmasının ardından yörünge testlerine tabi tutulacak. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu testlerin sonunda uydu, Türksat'a teslim edilerek hizmete alınacak.

TÜRKİYE'NİN UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Türksat 6A uydusu, 35 bin 786 kilometre yükseklikte konumlanarak, 20 Ku Band aktarıcısı ile hizmet sağlayacak. 8,4 kilovatlık güç kapasitesine ve 4 bin 229 kilogram ağırlığa sahip olan uydu, Türksat'ın kapsama alanını Hindistan'dan Endonezya'ya kadar genişletecek. Türkiye, bu yeni uydu sayesinde, dünya nüfusunun %65'ine erişim imkanı bulacak ve bu sayede ulaşılan nüfus oranı 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek.

Yerlilik oranı %80'i aşan Türksat 6A, Ankara'daki TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmalarının katılımıyla yürütülmekte.