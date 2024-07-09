Türksat 6A uzaya fırlatıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Türksat 6A uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin İlk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, başarıyla fırlatıldı.

Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü Türksat 6A, yerel saat ile sabaha karşı 02.30'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Uydu fırlatma törenine; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok başta olmak üzere, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol ve CTECH Genel Müdürü Cüneyd Fırat gibi birçok önemli isim katılım gösterdi.turksat-6a-1.jpg

Türkiye'nin uzaydaki yeni gözü Türksat 6A, yerli mühendislerin emekleriyle hayat buldu. Space X'in Falcon 9 roketi, planlanan saat olan 02.30'da Fırlatma Kompleksi 40'tan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Hava koşullarının oluşturduğu aksamalar sonucunda birkaç defa ertelenmek zorunda kalan bu önemli görev, sonunda tamamlandı.

42 DERECE DOĞU BOYLAMINDAKİ YÖRÜNGESİNDE HİZMET VERECEK

Türksat 6A uydusu, fırlatıldıktan yaklaşık otuz dakika sonra roketten başarıyla ayrıldı. İlk sinyalin alınması ise fırlatmadan yaklaşık yetmiş dakika sonra gerçekleşti. Uzaya gönderilme işleminin ardından, uydu üzerindeki tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri istasyonlar tarafından yapılacak. 42 derece doğu boylamındaki yörüngesine yönelik yolculuğuna başlayan Türksat 6A, bu sürecin tamamlanmasının ardından yörünge testlerine tabi tutulacak. Yaklaşık bir ay sürecek olan bu testlerin sonunda uydu, Türksat'a teslim edilerek hizmete alınacak.

TÜRKİYE'NİN UYDULARININ ULAŞTIĞI NÜFUS 5 MİLYARIN ÜZERİNE ÇIKACAK

Türksat 6A uydusu, 35 bin 786 kilometre yükseklikte konumlanarak, 20 Ku Band aktarıcısı ile hizmet sağlayacak. 8,4 kilovatlık güç kapasitesine ve 4 bin 229 kilogram ağırlığa sahip olan uydu, Türksat'ın kapsama alanını Hindistan'dan Endonezya'ya kadar genişletecek. Türkiye, bu yeni uydu sayesinde, dünya nüfusunun %65'ine erişim imkanı bulacak ve bu sayede ulaşılan nüfus oranı 3,5 milyardan 5 milyara yükselecek.

Yerlilik oranı %80'i aşan Türksat 6A, Ankara'daki TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) Türk mühendisler tarafından geliştirildi. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türksat, TÜBİTAK UZAY, ASELSAN, TUSAŞ ve CTECH firmalarının katılımıyla yürütülmekte.

İlgili Haberler
İki il arası 80 dakikaya düşecek
Kimse bilmiyor oysa sadece 1 kaşık tüketmek yetiyor. Diyabeti tansiyonu silip atıyor
8 kadın 'denizden çıkın' diyen kadın plaj görevlisini dövdü
Altın için geri sayım başladı
Kadıköy'deki istek parça cinayetinde karar
Domuz yavruları plaja indi tatilciler şaştı kaldı
Gürcistan halkı yeniden şekilleniyor. İktidarın yapamadığını futbolcular başardı
Borsa günü yükselişle tamamladı. En çok hangi hisseler kazandırdı
Fatsa’yı sağanak vurdu! Yollar göle döndü, iş yerleri ve araçlar sular altında kaldı
Son Haberler
İki il arası 80 dakikaya düşecek Gündem
İki il arası 80 dakikaya düşecek
Yarından itibaren gelecek ilk zam belli oldu! Yüzde 40 zam yapıldı Ekonomi
Yarından itibaren gelecek ilk zam belli oldu! Yüzde 40 zam yapıldı
Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de Gündem
Şehitlik yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete’de
Copa America Yarı Finalleri. Kim kazanacak. Kim kaybedecek Spor
Copa America Yarı Finalleri. Kim kazanacak. Kim kaybedecek
Lise mezunları dikkat! Şartlar değişiyor Gündem
Lise mezunları dikkat! Şartlar değişiyor
New York borsası kapanış verileri açıklandı Ekonomi
New York borsası kapanış verileri açıklandı