Türksat ile Eutelsat arasında stratejik iş birliği!

Kaynak: İHA
Türksat ile Eutelsat arasında stratejik iş birliği!

Türksat, uçak içi internet hizmetlerini küresel ölçekte kesintisiz hale getirmek amacıyla Fransız uydu operatörü Eutelsat ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı.

Eutelsat ile imzalanan uzun vadeli anlaşma kapsamında Türksat, Eutelsat'ın KONNECT VHTS uydusunun Avrupa'daki çoklu beam kapasitesinden faydalanarak hizmet alanını genişletecek. Türksat, KONNECT VHTS uydusu üzerinden Ka-bant kapasitesi sağlayacak ve bu kapasite Avrupa'daki hava yolu şirketlerine uçuş içi iletişim hizmetleri sunmak için kullanılacak. Bu sayede Avrupa destinasyonlarına uçan yolculara daha güçlü ve kesintisiz internet erişimi sağlanması hedefleniyor. Anlaşma, Türksat 5B uydusunun Ka-bant kapsama alanı ile KONNECT VHTS'in Avrupa kapsamasını birleştirerek, geniş bir coğrafyada uçak içi internet hizmetlerinin daha etkin sunulmasına imkan tanıyacak.

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Türksat uydularımız üzerinden sunduğumuz yüksek hızlı uçak içi internet (IFC) hizmetimizi KONNECT VHTS ile genişleterek havacılık sektörüne sunduğumuz kapasiteyi daha da güçlendiriyoruz. Bu anlaşma, Avrupa'daki havacılık müşterilerimize daha güvenilir ve kesintisiz internet hizmetleri sunmamıza olanak sağlayacak. Aynı zamanda IFC pazarında Türksat'ı önde gelen hizmet sağlayıcılardan biri haline getirecek yeni fırsatların kapısını aralayacağına inanıyorum" dedi.

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