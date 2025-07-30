TÜRKSAT Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’a rakip oluyor

Türkiye Varlık Fonu'na bağlı olan TÜRKSAT, 2026'nın ilk üç ayında 4. mobil operatör olarak faaliyete geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

İlk kez Mayıs 2025'te gündeme gelen bu plan, yeni yasama döneminde TBMM'ye sunulacak yasal düzenlemeyle resmiyet kazanacak.

TÜRKSAT, şu anki yapısında verdiği kablo ve yayın hizmetlerini farklı birimlere ayıracak yeniden yapılanma sürecine giriyor.

Bu ayrışmanın tamamlanmasının ardından şirketin, mobil iletişim pazarına girerek Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un yanında dördüncü aktör olarak yer alması planlanıyor.

Yasama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hazırlıkların hız kazanması öngörülüyor.

Türkiye'nin mobil iletişim sektöründeki üç büyük şirketinden ikisinin kontrol hissesi şu anda kamu elinde bulunuyor.

Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 61,68'lik bölümüne, Turkcell'in ise yüzde 26,2'lik kısmına sahip durumda.