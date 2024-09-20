Türkşeker fabrikalarına geçici işçi alımı

Kaynak: AA
Türkşeker fabrikalarına geçici işçi alımı

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) kapsamındaki fabrikalarda istihdam edilmek için 1350 geçici işçi alımı yapılacağı aktarıldı.

Türkşeker'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, personel istihdamına ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, "Fabrikalarımızda 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1350 geçici işçi alımına ilişkin ilan şartları 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında 'http://iskur.gov.tr' internet adresinden yayımlanacaktır." ifadelerini kullanıldı.

Yapılan açıklamada, söz konusu işçilerin branşlarına ilişkin detaylar da aktarıldı.

Buna göre, 723 mekatronik bakım onarım teknisyeni, 383 kimya teknisyeni, 98 metal teknolojisi teknisyeni, 56 elektrik teknisyeni, 50 mekaniker buhar kazanları teknisyeni, 14 bilgisayarlı makine teknisyeni, 2 inşaat teknisyeni, 23 iş makineleri operatörü ve 1 tır şoförü istihdam edilecek.

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