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Her şeyi sattılar sıra evlerde hedef 10 milyar dolar. Türk'sen ev mev yok

Yabancıya geçen yıl 6 milyar dolarlık konut satıldı. Bu rakam toplam konut satışlarının yüzde 4,5'unu oluşturdu. Kısaca her şey satılıyor. Özellikle de yabancılara. Sonra ev fiyatları uçuyor, 'Türklere ev yok' deniliyor

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:02
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Türk'sen ev mev yok. Her şeyi sattılar sıra evlerde hedef 10 milyar dolar

Her şeyi sattılar sıra evlerde hedef 10 milyar dolar. Türk'sen ev mev yok
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Yabancılar geçen yıl kapış kapı ev satın aldı. 6 Milyar dolarlık konut yabancılara satıldı.  Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan satışın payı yüzde 4,5 oldu. Sektör bu yıl için hesaplarını bu oranın yüzde 10'a yaklaşmasına göre yapıyor.

Dünya Gazetesi'nden Birol Bozkurt'un haberine göre geçen yıl enflasyondaki artış ve Türk Lirası’ndaki zayıflamaya ek olarak yabancıların konut piyasasına yoğun ilgi göstermesi, konut fiyatlarının artışında Türkiye’yi dünyanın zirvesine yerleştirdi. Konut fiyatlarında yaşanan arz-talep dengesizliğinde vatandaş yüksek fiyattan, konut üreticisi ise artan maliyetlerden şikayet ediyor. Bu ortamda sektör tüm planlarını 2023’te yabancıya 10 milyar doların üzerinde konut satışı üzerine yapıyor.

2022 yılının tamamında yabancıya yaklaşık 6 milyar dolarlık konut satıldı. Toplam satışlarda yabancı payı yüzde 4.5 seviyesinde gerçekleşirken sektör bu yıl için kendine yüzde 10’luk pay ve 10 milyar dolarlık bir seviye koymuş durumda.

YABANCIYA KONUT SATIŞI ARTMALIYMIŞ

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, “Portekiz ve İspanya’da ve Avrupa ortalamasında yabancıya konut satış oranı yüzde 10 seviyesinde. Türkiye’ye doğrudan yatırım olarak değerlendirildiğinde yabancıya satışın 2023’te gelir bazında Avrupa’ya yaklaşmasını umuyorum” diye konuştu.

TALEP İKİ-ÜÇ YIL DAHA SÜRECEK

Türkiye gayrimenkul sektörüne yabancı ilgisinin 2022’de yüzde 15.2 arttığını söyleyen MARS İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, 2023 yılında da bu trendin devam etmesini beklediğini söyledi. Bucak’ın verdiği bilgilere göre sektörün beklentisi, 2023’te yabancı yatırımcıya satılan konut adedinin 75 bin bandına çıkması. Bucak, “Bunun gerçekleşmesi halinde gayrimenkul kaynaklı döviz girişi 15 milyar doları bulabilir. Rus talebindeki artış eğiliminin de savaş nedeniyle iki, üç yıl daha süreceği görüşündeyiz” diye konuştu.

NİTELİKLİ YABANCI VURGUSU AMA NEREDE

“İpotekli konut satışlarının ve birinci el konut satışlarının son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemesi, hepimizin bir kez daha kenetlenmemiz gerektiğini göstermektedir” diyen İstanbul İnşaatçılar Derneği ( İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı ise güç birliği çağrısı yaptı. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım şöyle konuştu: “Tarihi zirveye çıkan yabancı yatırımcıya konut satışının toplam satış içindeki payı, yüzde 4,5 seviyesine çıktı. Ancak ülkeye kazandırdığı döviz açısından daha büyük katma değer sağladığının altını çizmek gerekir. Yine 2023’de yabancı satışlarının nitelikli yatırımcılara yapılması yönünde çalışmalar olacağını umut ediyoruz.”

YABANCILARA KONUT SATIŞI YÜZDE 15,2 ARTTI

Konutta yabancı ilgisi geçen yıl özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından arttı. Bunun sonucu olarak yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarak 67 bin 490 oldu. 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,5 oldu. 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı ile Mersin izledi.

YABANCIYA %10’U AŞAN 4 İL VAR

TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, yabancı alımları tarafında yıl toplamında yüzde 10 baremini aşan 4 ilin olduğunu anlattı. Maya, “Toplam satışlar içinde yabancı alımların payının Antalya’da yüzde 27, Yalova’da yüzde 12, Mersin’de yüzde 11ve İstanbul’da yüzde 10 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu sıralamayı yüzde 8 ile Trabzon takip ediyor. Diğer illerdeki yabancı satışları ise yüzde 4’ün altında” dedi.

1 MİLYON 485 BİN KONUT SATILDI

Yabancılara satış artarken Türkiye genelindeki satışlarda ise çok az da olsa düşüş var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 485 bin 622 oldu. Aylık olarak bakıldığında ise konut satışları Aralık’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 207 bin 963 oldu. Sektör temsilcileri, geçen yıl konut fiyat artışlarında yaşanan fahiş artışlara ve konut yapım maliyetlerinde yaşanan yükselişlere rağmen yaşanan satışların yatay seyretmesini olumlu buluyor.

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vatancıyız
18.01.2023 10:38
EY YÜCE TÜRK MİLLETİ para için haraç mezat satılan vatan toprakları hiç mi umurunuzda değil  
 
Ercü
18.01.2023 10:29
Avrupada konut alana vatandaşlık verilmiyorki oturma izni veriliyor.  
 
Türkoğlu
18.01.2023 10:18
Yabancı ev sahiplerinden ve kiracılardan taşındıkları günden itibaren ev başına ayda askeri 1000 dolar alınacak vergi kanunu geliyor haydi bay bay araplar gavurlar  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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