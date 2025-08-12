Türkücü Ceylan yüzünü neden sakladı? Nişantaşı'nda panik anları! Estetikle bambaşka biri olmuştu...

Son yıllarda peş peşe yaptırdığı estetik operasyonlarla büyük değişim yaşayan ünlü türkücü Ceylan, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere yakalandı. Aracını bir okulun otoparkına bırakan sanatçı, muhabirleri fark edince panikledi.

Görevlilerden kendisini korumasını isteyen şarkıcı, bu davranışıyla çevresindekileri hayrete düşürdü.

Görevlinin arkasına saklanarak kaçmaya çalışsa da görüntülenmekten kaçamayan Ceylan’ın, bu sırada eliyle yan profilini gizlemesi dikkatlerden kaçmadı.

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan, tam adıyla Ceylan Avcı, 26 Haziran 1974’te İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fındıkzade semtinde doğmuş, Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısıdır.

Zaza asıllı olup baba tarafından Tuncelili, anne tarafından Bayburtludur. “Küçük Ceylan” lakabıyla tanınan sanatçı, müzik kariyerine 7 yaşında babasıyla Almanya’daki düğün salonlarında sahne alarak başlamıştır.

1983’te katıldığı bir müzik yarışmasında birincilik kazanmış, 1984’te, 10 yaşındayken ilk albümü Yaktı Beni’yi çıkarmıştır. 1986’da yayımladığı Seni Sevmeyen Ölsün albümü 1,3 milyon satışla rekor kırmıştır.

Ceylan, müzik kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyonda da yer almıştır. 1980’ler ve 1990’larda Garibim Ceylan, Acı Kader gibi filmlerde rol almış, 1998’de Aynalı Tahir dizisinde oynamıştır.

2005’te Ah Gönlüm albümüyle Mü-Yap’tan altın plak kazanmış, 1999 ve 2001’de Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde En İyi Kadın THM Sanatçısı seçilmiştir. 2012-2016 yılları arasında Ceylan Show adlı müzik programını sunmuştur.

Ceylan, dört kez evlenmiştir: 1991’de kuzeni Erhan Bozkurt ile evlenmiş, bu evlilikten kızı Melodi (d.1992) dünyaya gelmiştir.

1995’te Yıldıray Gürgen ile imam nikâhıyla birliktelik yaşamış, oğlu Yiğitcan (d.1995) olmuştur.

2000-2002 arasında İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenmiştir.

2006-2007’de türkücü Murat Kurşun ve 2011-2012’de iş insanı Güncal Tanören ile evlilik yapmıştır.

Ceylan, 1,50 m boyunda ve Yengeç burcudur. Estetik operasyonlarla sıkça gündeme gelmiş, özellikle burun ameliyatı sonrası solunum sorunları yaşadığını paylaşmıştır.

Sosyal medyada aktif olup Instagram’da @ceylanmuzik hesabını kullanmaktadır.

