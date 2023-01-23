23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • 81 yaşında yüzünü gerdiren ünlü türkücüyü görenler tanıyamadı

81 yaşında yüzünü gerdiren ünlü türkücüyü görenler tanıyamadı

Daha genç ve güzel görünmek istediğini söyleyen 81 yaşındaki Bedia Akartürk, estetik operasyon geçirdi. Yüzünü gerdiren şarkıcıyı görenler tanımakta güçlük çekerken, sanatçının sevenleri ikiye bölündü

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 13:14
Takip Et

Türkülerin kraliçesi Bedia Akartürk 81 yaşında estetik yaptırdı

81 yaşında yüzünü gerdiren ünlü türkücüyü görenler tanıyamadı
+
Aa
-

Uzun yıllardır doğallığı ve güçlü sesiyle adından söz ettiren Türk Halk Müziğinin kraliçesi  Bedia Akartürk, 81 yaşında estetik yaptırmak için ameliyat masasına yattı.

YÜZÜNÜ GERDİRDİ

"Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek bir estetikçiye giden Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. 81 yaşındaki sanatçının operasyon sonrası yüzündeki şişlikler görenleri şaşkına çevirdi.

Eğlenceli kişiliğiyle de adından söz ettiren usta sanatçı, ameliyata girmeden önce de ameliyathanede doktor ve hemşireler için "Zahidem" türküsünü seslendirdi.

SEVENLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

81 yaşındaki operasyon geçiren Akartürk'ün son hali takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım sanatçının yeni halini çok beğenirken bir kısım da yaşından dolayı çok abartılı olduğunu söyledi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
1
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Amerika'ya yerleşen oyuncu Erdem Baş isyan etti
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
2
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
3
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
4
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
5
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
6
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
7
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿Zincirleme kazada ölü sayısı 2'ye çıktı
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿613 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿5 PKK'lı terörist teslim oldu
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
﻿Libya'dan İsveç'te Kuran yakılmasına kınama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.