Türkülerin ustası kabri başında anıldı

BALIKESİR (AA) - Türk Halk Müziği ve TRT sanatçısı Ali Ekber Çiçek'in vefatının 19. yılı dolayısıyla Balıkesir'in Edremit ilçesindeki kabri başında anma etkinliği düzenlendi.

Kazdağları eteklerindeki kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'nde Edremit Belediyesince düzenlenen anma etkinliğinde, Çiçek'in mezarına karanfil ve güller bırakıldı.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, yaptığı konuşmada, Çiçek'in ezgileriyle herkesi adeta birbirine bağlayan bir sanatçı olduğunu belirterek, halk ozanı Çiçek'in türkülerinin dillerden düşmeyeceğini ve kalplerde yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Halk ozanının Türk Halk Müziği sanatçısı kızı Ebru Çiçek de babasının vefatının üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu dile getirdi.

Çiçek'in arkadaşı Adil Asker Yıldız da Ali Ekber'in bütün halkları kardeş bilen bir sanatçı olduğunu ifade etti.

Katılımcılar dua ettikleri Çiçek'in kabri başında türküler seslendirdi.

Daha sonra Tahtakuşlar Kültür Evi bahçesinde pilav ve ayran ikramı yapıldı.