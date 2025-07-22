Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi

Araplara Atatürk’ün bakış açısı

"Halifelik uğruna, İslam dünyası adına Araplara hizmet ettik. Fakat onlar, bizi arkamızdan hançerlediler.

Türk milleti, diliyle, kültürüyle bağımsız olmalıdır. Arapça, Farsça unsurlar Türk dilini bozmuştur.

Bizim dinimiz, en makul ve en tabii bir dindir. Ve ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur. Fakat bu dini, Arapların eski gelenekleriyle bir tutmak, onu onlara göre yorumlamak yanlıştır.”

Kürtlere Atatürk’ün bakış açısı

24 Haziran 1919 – Amasya’dan Kazım Karabekir Paşa’ya Telgraf:

“Kürtler Türk kardeşlerinden kesinlikle ayrılmayacaklarını, bu uğurda son kişilerine varıncaya kadar ölüme hazır olduklarını söylemişler…

24 Eylül 1919 – Amerika temsilcisi General Harbord’un heyetine verdiği görüş:

Kürt yurttaşlarımız düzenlenen oyunun farkına vararak onu ve yüreklerini para ile satan bir grup haini bölgeden kovdular.

7 Ocak 1920 – Reşit Bey’e Telgraf

…Türk, Kürt, Çerkez ve diğer din kardeşlerimizin elele vermesi sarsılmaz bir bütün oluşturmaları, namus ve yaşamımızı kurtarmak için bir zorunluluktur…

Nutuk – İngilizlerin Kürt Devleti Planına Dair

İngiliz koruması altında bir bağımsız Kürdistan kurulmasıyla ilgili propaganda ortadan kaldırıldı... Kürtler Türklerle birleşti.

Nutuk – 6. Kolordu Komutanı’nın Atatürk’e mektubundan alıntı

Kürdistan’ı ayaklandırarak yurdu parçalatma planını da para karşılığında yüklenmiş olduğu belgelerle anlaşıldı

16 Haziran 1919 – Diyarbakır Valiliği’ne Telgraf

Erzurum ve Trabzon’dan vilayet belediyesine çekilen Kürdistan hakkındaki heyecan uyandırıcı telgraf namelerden telaşa düşen Hıristiyan ahalinin bu konuda bazı teşebbüslerde bulundukları görülmüştür.

Bununla beraber, bu hususta vilayetçe aydınlatma ve uyarı suretiyle yazılmıştır. Diyarbakır’da bazı gençlerden teşekkül eden Kürt Cemiyeti İngiliz himayesinde bir Kürdistan bağımsızlığını takip eden propaganda yapması üzerine buraya gelen Süleymaniye siyasi hâkimi Mister Noel’in fikirlerine kapılarak ahali arasında bunun şiddetle reddi ve bu teşebbüslerin cemiyetler kanununa uygun olmaması hasebiyle adı geçen cemiyet kapatılmış ve vilayetçe kanuni takibat yapılmakta bulunmuştur.

Ben Kürtleri de bir öz kardeş olarak ağuşumuza [bağrımıza] katıp tekmil milleti bir nokta etrafında birleştirmek ve bunu dünyaya Müdafaa‑i Hukuk‑u Milliye Cemiyetleri vasıtasıyla göstermek karar ve azmindeyim.

Esasen millî vicdandan doğan bu kudrete karşı koyacak hiçbir kuvvet tasavvur etmiyorum.

Ekim 1919 Amasya Tamimi – 1. Madde

Osmanlı Devleti'nin sınırları Türk ve Kürtlerin oturduğu araziyi kapsar. Kürtlerin Osmanlı camiasından ayrılması imkânsızdır.

24 Ağustos 1919 12. Kolordu Komutanı’na Mesaj

Ezici çoğunluğu Türk ve Kürt olan bu illerden bir karış bile verilemez.”

Türklere Atatürk’ün bakış açısı;

“Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu.

Bu sahne 7 bin senelik, en aşağı, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı.

O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı, onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu;

Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu.

Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.

Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmemdir.

Ülkeniz sizindir, Türklerindir. Bu ülke, tarihte Türk’tü bugün de Türk’tür ve sonsuza dek Türk olarak yaşayacaktır.

Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri de dildir.

Türk milletindenim diyen insan, her şeyden önce ve kesinlikle Türkçe konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir insan Türk kültürüne, topluluğuna bağlılığını iddia ederse buna inanmak doğru olmaz.

Türk, Türk olduğu için asildir. Bütün soy gururumuzu, Türk olmanın içinde buluruz.

Ulusal varlığımıza düşman olanlarla dost olmayalım. Böylelerine karşı;

‘Türk’üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi!’ diyelim.

Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur