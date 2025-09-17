TÜRMOB, Yıldız'ı bekliyor

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

TÜRMOB’un en iddialı adaylarından Yeminli Mali Müşavir İrfan Hüseyin Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında Ordu’ya da geldi.

Türkiye’deki muhasebe ve mali müşavir camiasının çatı örgütü TÜRMOB, 18-19 Ekim tarihlerinde yeni başkanını belirleyecek. Mevcut Başkan Emre Kartaloğlu’nun görev süresi dolduğu için yeniden aday olamayacağı seçimlerde en az üç güçlü isim yarışacak.

İlk adaylığını açıklayan irfan Hüseyin Yıldız, mevcut TÜRMOB Başkan Yardımcısı olarak Çağdaş Demokrat Muhasebeciler grubunun adayı konumunda. Yıldız, Yahya Arıkan’ın desteğiyle dijitalleşme ve teknolojik dönüşüme odaklanmayı planlıyor.

Masum Türker’in desteklediği TÜMDEP Platformu, Prof. Dr. YMM Mehmet Ali Aktaş’ı aday gösteriyor. Meslekte Birlik Grubu ise Ali Nazım Tekelioğlu’nu aday olarak belirleyerek yola çıktı.

İBRE YILDIZ’I GÖSTERİYOR

Seçimin en güçlü adaylarından gösterilen İrfan Hüseyin Yıldız, illerin büyük bölümünün desteğini almış görünüyor. Ordu teşkilatının da desteğini alan Yıldız, seçim çalışmalarına Karadeniz illerinde devam ediyor.

Ordu Serbest muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nı da ziyaret eden Yıldız, Oda Başkanı Ender Sönmez, yönetim kurulu üyeleri ve meslek mensuplarıyla bir araya geldi.

Yıldız’a, TÜRMOB Genel Sekreteri Yahya Arıkan, İstanbul Mali Müşavirler Oda Başkanı Erol Demirel ve TÜRMOB Disiplin Kurulu Sekreteri Bahadır Baş eşlik etti