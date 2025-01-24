Turna.com, araç kiralama hizmetini %30 indirimle sunmaya başladı

Seyahat platformları arasındaki rekabet artarken Turna.com, hizmet alanını bir adım daha ileri taşıyacak adımı attı. Araç kiralama adımı, çevrimiçi platformun hizmet portföyünü genişletirken, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamaları için bir boşluğu daha dolduracak.

REKABETÇİ FİYATLARLA YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ARAÇ KİRALAMA İMKANI

Farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap eden araç seçenekleriyle Turna.com, kullanıcılarının seyahatlerini kolayca planlamalarına olanak tanıyor. 100’den fazla yerel ve global firma ile iş birliği yapan çevrimiçi platform, ekonomik araçlardan lüks modellere, geniş aile araçlarından spor otomobillere kadar birçok seçeneği bir arada sunuyor. Ayrıca, fiyat karşılaştırma ve hızlı rezervasyon imkanı sayesinde araç kiralama sürecini pratik hale getiriyor.

ARAÇ KİRALAMADA KREDİ KARTI PUANI KULLANIMI

Turna.com’un kullanıcı dostu tasarımı, araç kiralama işlemlerini hızlandırırken, maliyetleri de azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca, Turna.com’un kredi kartı puanı aktarma özelliği sayesinde, kullanıcılar kredi kartı puanlarını otel rezervasyonları, uçak, otobüs ve feribot biletlerinde olduğu gibi araç kiralama işlemlerinde de kullanabiliyor.

TURNA.COM’UN YENİ HİZMETİNE ÖZEL %30 İNDİRİM KAMPANYASI

Turna.com, araç kiralama kategorisinin lansmanını %30 indirim kampanyasıyla duyurdu. Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcılar, rezervasyon işlemleri sırasında ARAC30 indirim kodunu kullanarak %30 net indirim fırsatından faydalanabiliyor. Seçili firmalarda sunulan bu avantajlı kampanya, 31 Ocak 2025 tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda ve 28 Şubat 2025 tarihine kadar gerçekleştirilecek yurt içi kiralamalarda geçerli olacak. Lansmana özel bu indirim, seyahat planlamasında bütçe dostu çözümler arayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sunarken, araç kiralama deneyimini çok daha ekonomik hale getiriyor. Kampanya detayları için: https://www.turna.com/kampanyalar/arac-kiralama-lansmana-ozel-yuzde-30

SEYAHATLER İÇIN TÜM İHTİYAÇLAR TEK PLATFORMDA

Geçtiğimiz aylarda otel rezervasyonu kategorisini kullanıcılarıyla buluşturan platform, bu kategoride çok yakında 1 milyon otel seçeneği sunacağını açıkladı. Araç kiralama ve otel rezervasyonu gibi önemli kategorileri sistemine dahil eden Turna.com, tüm hizmetlerini kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyor. Böylece seyahatseverler, tüm seyahat ihtiyaçlarını tek bir platformdan pratik ve hızlı şekilde karşılayabiliyor. Turna.com, seyahat alanındaki teknolojik yeniliklere odaklanarak gelecekte hizmet yelpazesini daha da genişletmeyi hedefliyor.

TURNA.COM HAKKINDA

2014 yılında kurulan çevrimiçi seyahat platformu Turna.com, uçak, otobüs ve feribot bileti, araç kiralama ile otel rezervasyonu gibi birçok seyahat hizmetini bir arada sunmaktadır. Akıllı uçuş ve sefer algoritmaları, esnek rezervasyon ve iptal seçenekleri, kredi kartı puanı aktarma gibi özelliklerle seyahat planlamayı kolay ve avantajlı hale getiren Turna.com, teknolojik yatırımlarını sürdürerek kullanıcılarına daha gelişmiş bir deneyim sunmayı amaçlamaktadır.