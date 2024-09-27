Turna.com’dan 800 TL’ye varan indirim kuponu

Kaynak: Bülten
Turna.com’dan 800 TL’ye varan indirim kuponu

Türkiye’nin seyahat platformu Turna.com, uçak bileti kampanyalarına bir yenisini daha ekliyor. Yurt içi ve yurt dışı uçak biletini en uygun fiyatla almak isteyenler 800 TL’ye varan indirimlerden faydalanabilecek.

Uçak, otobüs ve feribot gibi farklı seyahat araçlarını tek çatı altında toplayan Turna.com, Eylül ayını yeni bir indirim kampanyasıyla kapatıyor. Hafta Sonu İndirim Karnavalı ile hem uçak biletlerinde hem yurt içi hem de yurt dışı yolcuları 150 TL’den 800’TL’ye kadar indirimli uçabilecek.

Turna.com’dan 28 Eylül Cumartesi günü 16:00-20:00 saatleri arasında yurt içi tek yön uçak bileti alan kullanıcılar 150 TL, gidiş-dönüş uçak bileti alanlar TURNACTS indirim kodu ile 300 TL indirim kazanacak.

Yurt dışına indirimli uçmak isteyenler ise Turna.com’dan 29 Eylül Pazar 20:00-23:59 saatleri arasında tek yönde 400 TL, gidiş-dönüş seferlerde TURNAPZR indirim kodu ile 800 TL indirim kazanacak.

Hafta sonu indirimleri herhangi bir sınırlama olmaksızın hem Turna.com’da hem de ekstra puan kazandıran Turna.com mobil uygulamalarında kullanılabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda kredi kartı puanlarını da Turna.com’a aktararak iki yıl boyunca istediği zaman kullanabiliyor.

Her ay on binlerce yolculuğa aracılık eden Turna.com’un güncel indirim kampanyalarına www.turna.com/kampanyalar adresinden erişilebilir.

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