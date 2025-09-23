Turnedeyken kaybolmuşlardı! Ünlü şarkıcılar ölü bulundu

Turnedeyken kaybolmuşlardı! Ünlü şarkıcılar ölü bulundu

Meksika’da turnedeyken kaybolan Kolombiyalı şarkıcıların cesetleri Cocotitlan kasabasında bulundu. Olayla ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şarkıcıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceği düşünüldüğü belirtildi.

Kolombiyalı şarkıcılar “DJ King” lakaplı Bayron Sanchez ile Jorge Luis Herrera, 16 Eylül’den bu yana kayıptı. İki şarkıcının cesetleri Meksika’nın Cocotitlan kasabasında bulundu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meksiko Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken sanatçıların ölümünün uyuşturucu kaçakçılarıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, sanatçıların ölümünden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu kaçakçılarını sorumlu tuttu.

SPOR SALONUNDAN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜLER

Sanchez ve Herrera’nın en son 16 Eylül’de başkent Meksiko’daki Polanco semtinde bir spor salonundan çıktıkları bildirildi. Şarkıcı Sanchez, son konserinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Meksika’daki dinleyicilerine, "İnanılmaz bir izleyici kitlesi olduğunuz için teşekkürler, Meksika" ifadelerini kullanmıştı.

Sanchez ve Herrera’nın bulunması için hem aileleri hem de Cumhurbaşkanı Petro, Meksikalı yetkililere çağrıda bulunmuştu. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da şarkıcıların bulunması için gerekli talimatları vermişti.

