Turneye çıktıkları Meksika'da ölü bulundular

Yerel medyada yer alan haberlere göre, 16 Eylül’den beri kayıp olan 31 yaşındaki Sanchez ve 35 yaşındaki Herrera’nın naaşları, başkent Meksiko’ya yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Cocotitlan beldesinde bulundu.
Meksiko Cumhuriyet Savcılığı, olaya dair kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Medya, sanatçıların ölümünün uyuşturucu tacirleriyle bağlantılı olabileceğini aktardı.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanatçıların ölümünden uluslararası mafyaları ve uyuşturucu baronlarını sorumlu gösterdi.