“Turp gibiyim” sözü boşuna söylenmemiş' Ünlü gurme, turpun sırlarını öğrenince şaşkına döndü!..

Kaynak: T24
“Turp gibiyim” sözü boşuna söylenmemiş' Ünlü gurme, turpun sırlarını öğrenince şaşkına döndü!..

Siyaset heybedeki turpun peşine düşmüşken, ünlü gurme Mehmet Yaşin sofradaki turpun sırlarını “ifşa” etti.

Siyasilerin gündeme taşımasının ardından dikkatlerin bir kök bitki olan turpa çevrildiğini belirten Mehmet Yaşin T24’deki köşesinde, “Turpu, tuzlayarak veya limon sıkarak yemesini çok severim. Hele rendelenip, bol limonla tatlandırılan salatası en sevdiğim mezedir” diye yazdı.

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Bugüne kadar geçmişini pek merak etmediği turpu siyasette gündem olunca araştırmaya başladığını kaydeden Mehmet Yaşin ulaştığı çarpıcı bilgileri şöyle aktardı:

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“Turp, meğerse çok eski bir Asyalıymış. Bir de fiyakalı Latince adı varmış: “Raphanus Sativus.” Türkçesi, “Kokan Soğan” demekmiş. Ben sadece rakıya iyi meze olur diye düşünmüştüm ama bin bir marifeti daha varmış.

En önemlisinden başlayalım: Kan akışını hızlandırıp, seks arzusunu kamçılarmış. Ve sperm kalitesini artırırmış! Yani “Turp Çocukları” daha akıllı olurmuş!

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Antik Mısır’da, kuvvetleri artsın diye, piramit işçilerine her gün soğan, sarımsak ve turp dağıtılırmış.

Ayrıca önemli bir vitamin deposuymuş. Turp deyince benim aklıma salatadan başka yiyecek düşmezdi! Yanılmışım. Çorbası, turşusu, kızartması, fırında soya soslu yemeği de yapılıyormuş meğerse!"

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