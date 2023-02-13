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Turp Otunun bilinmeyen faydaları nelerdir?

Yabani otlar arasından en çok tercih edilen turp otunun faydaları şaşırtıyor. İşte turp otunun bilinmeyen faydaları…

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 13:17
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Turp Otunun faydaları nelerdir?

Turp Otunun bilinmeyen faydaları nelerdir?
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Turp otu bitkisi yaprakları ve dallarıyla beraber yenebiliyor. Hormon, ilaç ya da gübre olmadığı için hem çok sağlıklı hem de çok lezzetli. Peki faydaları neler? İşte ayrıntılar…

SOLUNUM YOLUNU RAHATLATIR

Turp otu yararları arasında öksürüğü azaltıcı etkisi de vardır. Balgamlı solunum yolu rahatsızlıkları için turp otu önerilir.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜDÜR

Turp otunun faydaları sayesinde idrar yolu rahatsızlıkları daha kolay geçer. Turp otu tüketilerek idrar yolu iltihaplarının sökülmesine destek olunabilir.

MİDEYİ RAHATLATIR

Turp otu ne işe yarar sorusunun bir cevabı da mide sağlığına iyi gelmesidir.Hazımsızlık, mide ekşimesi gibi şikayetler için turp otu tüketmeyi deneyebilirsiniz.

KARACİĞER DOSTUDUR

Turp otu ne işe yarar diye merak edenlere bu ot tam bir karaciğer dostudur. Turp otu karaciğeri güçlendirir. Karaciğer şişkinliğini indirir.

BÖBREK RAHATSIZLIKLARINI HAFİFLETİR

Safra ve böbrek taşlarını ve kumu düşürmeye yardım eder. Safra kesesi ve böbrek iltihabının tedavisinde etkilidir.

BESİN DEPOSU

Vitamin açısından zengindir. Özellikle A, B ve C vitamini deposudur. Demir ve kalsiyum açısından zengindir. Demir eksikliğini gidermeye yardımcı olur. Limonlu bir turp otu salatası ile bir öğünü bile geçirebilirsiniz.

ASTIM VE NEFES DARLIĞINA KARŞI ETKİLİDİR

Turp otunun ve turp otu suyunun faydaları arasında en çok dikkat çekenlerden biri öksürüğe iyi gelmesidir. Turp otu nefes darlığı, astım ve bronşite iyi gelir. Balgam söktürücü özelliği vardır. Mide asidine karşı etkilidir.

AĞRILARI DİNDİRİR

Turp otunun ağrı kesici özelliği vardır. Aynı zamanda sinirlere de iyi gelir. Turp otunun faydası nedir dendiğinde içeriğindeki vitaminlere bakmak gerekir. Özellikle A vitaminin etkisi sayesinde turp otu gözlere iyi gelir.

Özellikle yaş ilerlemesinden kaynaklı oluşabilecek göz sorunlarına karşı önlem almak için turp otundan faydalanabilirsiniz.

Turp Otunun Diğer Faydaları ise şöyle:

Şişkinliği giderir.
Uykusuzluğa iyi gelir.
İdrar söktürücü özelliği vardır.
İştah açar.

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