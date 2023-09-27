Turp turp gibi yapıyor

Turp, vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin içeriği sayesinde, sağlığın oldukça iyi olduğunu belirtmek için kullanılan “turp gibi” deyiminin hakkını veriyor.

Turp turp gibi yapıyor

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi; soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi özellikle kış mevsimi hastalıklarından koruması, kabızlığı önlemesi ve kilo kontrolünü sağlamada etkili olması turpun faydaları arasında gösteriliyor. Faydalarından daha fazla yararlanmak için turpun taze tüketilmesi gerekiyor.

Dyt. Nilüfer Tokgöz, turpun faydaları hakkında bilgi verdi.

TURPUN FAYDALARI NELERDİR?

İçeriğindeki C vitamini sayesinde turp, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir.

Soğuk algınlığı, öksürük, bronşit gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Yüksek lif içeriği sayesinde uzun süreli tokluk hissi sağlar. Bu nedenle kilo kontrolü için idealdir.

Kabızlığa karşı faydalıdır. Kabızlık problemi yaşayanlar rahatlıkla tüketebilir.

İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkiye sahiptir.

HANGİ VİTAMİN VE MİNERALLER BULUNUR?

Turp;

C vitamini

Folik asit

Potasyum açısından zengindir.

Aynı zamanda yüksek oranda antioksidan aktiviteye sahip olan turp;

B6

B2 (Riboflavin)

Magnezyum

Kalsiyum kaynağıdır.

Turpun taze olarak tüketilmesi daha fazla vitamin ve mineral alımı sağlamaktadır. Vitamin ve mineral kaybının önlenmesi için kesildikten hemen sonra tüketilmesi önerilmektedir.

Fazla miktarda tüketilmesi bağırsak hareketlerini artırarak ishale sebep olabilir. Turpun gaz yapıcı özelliği vardır. Bu nedenle dikkatli tüketilmelidir.

İçerdiği yüksek oksalat sebebiyle turpun fazla miktarda tüketilmesi vücutta mineral kaybına yol açar. Çünkü oksalatlar, demir ve kalsiyum gibi değerli minerallerin atılmasına neden olur.

Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıkları olan kişiler turp tüketmemelidir.

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