Turp yiyin kalbinizi koruyun

Bol vitamin deposu turpun sağlık açısından birçok yararı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar Turpun bilinmeyen yararlarını da açıkladı ve şunları söyledi:

“Gün içerisinde 1 kase turp salatası tüketilmesi günlük C vitamini ihtiyacınızın yüzde 40’ını karşılamaktadır. Kalp kasları dahil tüm kasların düzgün çalışması için gerekli potasyumu içeren bu sebze, menopoz dönemindeki kadınlara da önerilir. Turp Kanser riskini azaltır. Kalbi korur. Kan kolesterolünü azaltır. Ayrıca karaciğer ve safra sağlığı açısından siyah turpu, antioksidan içeriği açısından kırmızı turpu tercih etmelisiniz”