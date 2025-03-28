Turpun büyüğü Mansur Yavaş mı?

Her ne kadar ekonominin içine “turp suyu sıkmış” olsa da Recep Bey’in turp merakı halen devam ediyor...

Recep Bey siyasi bir operasyon ile hukuku ayaklar altına alarak Cumhuriyet Halk Partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nu esir almakla yetinmedi, çıkmış hala turpun büyüğü heybede diye beyanat veriyor.

Bende oturup düşündüm İmamoğlu’ndan bile daha büyük bir turp ne olabilir?

Kafamdaki olasılıkları sizinle de paylaşayım:

Özgür Özel olur mu?

Bence olamaz çünkü hem ona benzer bir operasyon çekmek çok daha zor bir kere halihazırda milletvekili ve dokunulmazlığı var ve hem de Cumhurbaşkanlığına aday olmadığını açıkça ilan etti yani Recep Bey’in olası rakiplerinden biri değil.

Özgür Özel’i gözaltına alıp tutuklayabilmek için önce dokunulmazlığını kaldırmak gerekir ki bu oldukça zor ve uzun bir süreç.

Cumhuriyet Halk Partisinin kapanması, kurultayının iptali ya da kayyum atanması olur mu?

Buda öyle kolay değil sonuçta 12 Eylül cuntası değil ki emir verip kapattım diyerek kapatabilsin ya da kayyum atayabilsin...

Cumhuriyet Halk Partisini kapatabilmek için belirtilen yasaklara uyulmaması halinde, T.C. Anayasası 69/4’e göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının dava açması gerekir. Parti kapatma talebi ancak ve ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını açacağı böyle bir dava üzerine Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanır.

Yani Siyasi partilerin kapatılması dava açma yetkisi herkese ait değildir.

Recep Bey zamanında AKP’ye karşı bir kapatılma davası açılmasını önleyebilmek için bu işlemi epey zorlaştırmıştı işte bu yüzden öyle ani bir hamle ya da baskın yapmak ve CHP’yi kapatmak kolay değil.

Ayrıca kapatsa ne olacak 100 bin imza toplayan herkes Anayasamıza göre Cumhurbaşkanı adayı olabiliyor böyle bir durumda örneğin Mansur Yavaş 100 bin imza ile aday olursa kim ne yapabilir?

Aklıma gelen son olasılık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu olur mu?

İşte bu olabilir çünkü Mansur Yavaş tüm anketlerde Ekrem İmamoğlu’ndan bile daha çok oy alıyor ve hem de ben aday falan değilim diyerek rekabetten çekilmiş biri değil. Yani en azından anketlerdeki oy oranı bağlamında daha da büyük bir turp olarak nitelenebilir.

Üstelik Mansur Yavaş AKP ve MHP tabanından yani sağ kesimden de çok büyük oy alma potansiyeline sahip olan ve bence Recep Bey için çok daha büyük bir risk yaratabilecek bir aday.

Şu açıkça görülüyor ki bütün bu yaşanan hukuksuzluktan sonra Mansur Yavaş aday olursa Recep Bey’in tabanı bir anda ayağının altından kayıp gidebilir.

Şimdi şöyle bir akıl yürütelim; Recep Bey için Ekrem İmamoğlu’na çekilen bu operasyonun amacının rakiplerinden birini saf dışı etmek olduğunu görüyoruz değil mi?

Peki, Recep Bey bu yöntemle siyasi rakiplerinden kurtulmayı amaçlıyorsa en büyük rakiplerinden biri olan Mansur Yavaş’tan da kurtulmaya çalışmasını da beklememiz gerekmez mi?

İşte bende tam bu yüzden Recep Bey’in heybede olduğunu açıkça beyan ettiği turpun daha büyüğünün Mansur Yavaş olabileceğini düşünüyorum.

Tamam, Recep Bey bu aralar turpa pek meraklı durmadan heybedeki turplardan bahsediyor eh madem o böyle benzetimleri seviyor benden de ona bir benzetim gelsin o zaman:

Turp ve turp suyu aslında çok faydalıdır, sıkar suyunu içersen insana büyük rahatsızlık verip acı çektiren, sıkıntı yaratan böbrek taşını düşürmesine de yardımcı olur.

Recep beyin bu turp merakı ve memleketin içine turp suyu sıkma çabası sonunda etkisini gösterecek ve halkımıza acı veren, büyük sıkıntı yaratan bu iktidarın düşmesi ile sonuçlanacak gibi görünüyor..