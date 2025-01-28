Turpun büyüğü: Orman kanunları!

Türkiye’de baskıcı bir rejim kurulması, dünyadan bağımsız değil. Dört yıl aradan sonra ikinci defa ABD Başkanı seçilen Trump, Grönland’a el koyacağını, Kanada’yı ABD’nin eyaleti haline getireceğini, Panama’yı da ABD’ye katacağını, Meksika Körfezi’nin artık Amerikan Körfezi olarak anılacağını söyledikten sonra, Gazze’nin çok güzel bir yer olduğunu, buradaki Filistinlilerin, Mısır ve Ürdün’de yapılacak konutlara taşınması gerektiğini ve bunu sağlayacağını bildirdi!

Bütün bunlar, ABD’nin, mevcut uluslararası düzeni tamamen rafa kaldıracağına dair bir hazırlık içinde olduğunu gösteriyor. Tabii böyle bir durumda, Birleşmiş Milletler’in de tarihe karışacağı anlaşılıyor.

***

Trump, göreve başlamadan önce, HTŞ’nin Suriye yönetimini ele geçirmesi konusunda, "Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlerce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı. Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını gördük. Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. Büyük bir askeri güce sahipler” dedi.

Trump ayrıca, Suriye'deki ABD askerlerinin geri çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili soruya “Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki, bu Türkiye ile ilgili bir durum" diye cevap verdi ve “Türkiye'nin iki bin yıldan beri farklı adlar ve biçimler altında Suriye'nin peşinde olduğunu ve Suriye'ye girenlerin Türkiye'den geldiğini” söyledi

"Benim peşlerini bırakmasını istemem üzerine, Erdoğan, belli kişilerin peşini bırakmıştı. Kimlerden söz ettiğimi biliyorsunuz... Kürtler!" diyen Trump, "bu durumun ne kadar süreceğini bilemediğini çünkü Kürtler ve Türkiye'nin birbirlerinin doğal düşmanı olup birbirlerinden nefret ettiğini” iddia etti.

Yeni ABD Dışişleri Bakanı ise IŞİD’le mücadele için SDG (PKK/PYD/YPG) ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi...

Trump’a Türkiye adına resmi bir cevap verilmedi. Aksine memnuniyet beyan edildi. Adam, “Türkler ve Kürtler birbirine doğal düşmandır” diyor, cevap veren yok!

Trump, Suriye’ye girenlerin Türkiye’nin adamı olduğunu söylüyor, oysa bütün dünya biliyor ki HTŞ, denilen örgüt, El Kaide, IŞİD ve El Nusra’dan bozma, CIA’nın örgütlediği bir grup... Türkiye, bunları İdlib’de ABD istediği için korudu...

***

Türkiye’de ise iktidar, Bahçeli’nin “Abdullah Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısından sonra DEM Partilileri, İmralı’ya gönderdi. Öcalan’dan terör örgütünü lağvettiğini açıklaması istenirken, sürece karşı mitinglere başlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı. Menajer Ayşe Barım hakkında, dizi sektöründe tekelleşme iddialarıyla başlatılan soruşturma, 2013 yılındaki Gezi eylemleri soruşturmasına dönüştürüldü. Oyuncular tanık olarak ifadeye çağrıldı. Soruşturmanın, gazeteciler ve medya kuruluşlarını da kapsayacağı belirtiliyor.

Bu arada, Beşiktaş’ın CHP’li belediye başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasından sonra Erdoğan, “Turpların büyükleri heybede” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Turpun Büyüğü” başlıklı bir basın toplantısı yaptı ve soruşturmalardaki bilirkişiyi işaret etti.

Kısacası, Türkiye bir iki haftada Kel Ali’nin bağına döndü. Gaziantepli çiftçi Kel Ali, her isteyenin yardımına koşmaktan kendi bağıyla hiç ilgilenememişti... Bağı, otlar, dikenler sarmış... “Kel Ali’nin bağına döndü” sözü buradan çıkmış...

***

Kartalkaya’daki otel yangınında 78 can kaybedilmesi üzerine, denetimden sorumlu olan Turizm Bakanı’nın, Bolu belediyesini suçlu çıkarmaya çalışması, medyanın açıkça yalan haberler yayınlaması, savcılık tarafından atanmış bilirkişi heyetinin UYAP sistemine girmiş raporu hakkında Adalet Bakanı’nın “korsan rapor” ifadesini kullanması da hukukun bundan sonra nasıl kullanılacağına dair yeteri kadar fikir veriyor...

Ergenekon-Balyoz süreci, ABD’nin Türk Ordusu’ndan intikam alma süreciydi... Şimdiki süreç de ABD’nin uluslararası hukuku tamamen ortadan kaldırmasıyla eş zamanlı sürdürülüyor...

ABD yönetimi, kuralsız savaş başlatacağını açıkladı, Türkiye’de ise iktidar, milletin hukukunu çiğnemek için hukuku alet ediyor... İçte ve dışta bu tür uygulamalar, açıklamalar, hukukun değil, orman kanunlarının yansımasıdır. Turpun büyüğü bu!