Turpun çok az bilinen yararları neler

Bol vitamin deposu turpun sağlık açısından birçok faydası bulunduğunu belirten Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, şu bilgileri verdi:

Her mevsim sofranızda yer alabilecek olan turp, yaz, kış ve sonbahar turpu olarak üç çeşittir. Ülkemizde genelde renklere göre çeşitlendirilmekte olup, en bilinenleri kırmızı ve siyah turptur. İçerdiği organik asitler nedeniyle keskin bir tada sahiptir. Bütün turp çeşitleri, antioksidan olarak bilinen flavonoidlerden zengindir. Karaciğer ve safra sağlığı açısından siyah turpu, antioksidan içeriği açısından kırmızı turpu tercih etmelisiniz.

İçerdiği kükürtlü bileşikler sayesinde safra akışını hızlandırır. Kükürtlü birleşiklerin, karaciğer sağlığını koruduğu bilinmektedir.

Safra salgısı üzerindeki olumlu etkisi ile sindirimi kolaylaştırır.

İdrara çıkışı hafif dereceli hızlandırır, ödem çözücü etki gösterir.



Düşük glisemik indeksli (kan şekerini yavaş yükselten) ve yüksek posalı olduğu için şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir sebzedir.

Lif içeriği yüksek olduğu ve fitosterol içerdiği için kan kolesterolünü azaltıcı etki gösterir.

Lif içeriği ve içerdiği glukosinolat birleşikleri ile kalın barsak kanseri başta olmak üzere, kansere karşı koruma sağladığı düşünülmektedir.

Düşük kalorili olduğu için diyet yapanlar için uygundur.

İçerdiği antioksidan bileşikler ile kansere karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.

İÇERİĞİ ÇOK ZENGİN

10 küçük boy kırmızı turp rendesi (1 kâse) tükettiğinizde sadece 12 kalori alır, günlük posa ihtiyacınızın %25’ini karşılamış olursunuz.

Turp, yüksek oranda potasyum içerir. Potasyum, kalp kası dâhil kasların düzgün çalışması için gerekli bir mineraldir. Vücuda yeteri miktarda potasyum alımı, yüksek tansiyona karşı koruyucu özellik taşımakta.

Turpun içerisinde yüksek düzeyde folat bulunması, turpu diğer sebzelerden ayrıcalıklı kılmaktadır. Folat vücudumuzdaki genetik kodlanmaların (DNA’nın) onarımında kullanılmaktadır. 1 kâse turp salatası tükettiğinizde günlük folat ihtiyacınızın % 7’sini karşılarsınız.

Kalsiyum mineralinin en iyi bitkisel kaynaklarından olan turp, özellikle menopoz dönemindeki kadınlara önerilmektedir. Ayrıca kemik erimesine karşı olumlu etkileri bilimsel çalışmalar ile desteklenmiştir. Turp yaprakları da turp kadar iyi bir kalsiyum kaynağıdır.

Bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında görevli olan C vitamini, turpta yüksek oranda bulunmaktadır. Gün içerisinde 1 kâse turp salatası tüketilmesi günlük C vitamini ihtiyacımızın %40’ını karşılamaktadır.

Kan kolesterolünün düşürülmesinde etkin madde olan fitosterol, 100 gram turpta 9 mg bulunmaktadır.

YAPRAĞI YARARLI MI

Turp yaprağı; beta-karoten, C vitamini, E vitamini, B6 vitamini, B9 vitamini (folat) ile kalsiyum minerali açısından iyi bir kaynaktır. İçeriğindeki beta-karoten sayesinde göz ve akciğer sağlığının korunmasına yardımcı olur. C vitamininden zengin bir kaynak olması nedeniyle, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcıdır. Ayrıca yaşlanmayı yavaşlatıcı etkisi bulunmaktadır. E vitamini içeriği ile yaşa bağlı oluşan metal performans (hafıza) düşme hızını yavaşlatmaya yardımcı olur.