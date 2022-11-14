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Turşu hangi hastalıkları tetikler

Çok yüksek oranda sodyum barındıran turşu vücudun biyolojik yapısını alt üst ederek bazı hastalıkları tetikleyebiliyor. İşte o hastalıklar…

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 00:57
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Turşu hangi hastalıkları tetikler
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Mide ve bağırsaklara fayda sağlayan turşu yüksek oranda probiyotik içeriyor. Bu probiyotikler bağırsaklardaki floraları dengeliyor. Aynı zamanda turşu bağışıklık sistemini de yenilemede faydalı. Biber, salatalık, patlıcan, sarımsak, domates daha birçok besinin turşusu yapılır. Bu besinlerin her biri hem kendileri faydalı hem de turşu yapıldıklarında ortaya çıkardıkları bakteri sayesinde faydaları daha fazla oluyor.

İŞTE TURŞUNUN O ZARARLARI

İçeriğindeki sodyum mide ve bağırsak çapını genişletiyor. Genişleyen mide ve bağırsak iştahın açılmasına neden oluyor. Sürekli aç hissine yol açan sodyum kilo alımı kolaylaştırıyor. Bu yüzden gün içinde miktarında turşu tüketilmesi faydalı.

Vücuttaki sıvı kaybı sayede böbreklere değil aynı zamanda kemiklerinde sistemini olumsuz etkiler. Kemik erimesine kadar yol açabilir. Uzmanlar kemik ve kas sistemlerinde sıkıntı yaşayan kişilerin turşu tüketmesini önermiyor.

Turşu vücuttaki suyun hızlı emilimini sağlar. Vücutta su hızlı emildiğinde böbreklerin fonksiyonel işlevselliği bozulur. Böbrek üstü bezlerin bozulmasından dolayı vücut sıvı kaybını daha hızlı yaşar. Sık sık tuvalete çıkılır. Bu da idrar yolu enfeksiyonu, mesane ve böbrek yaşı oluşumlarına neden olabilir.

Çok fazla tüketilen turşu mide içindeki asidin dengesizleşmesine yol açar. Asit artıkça ülser ve reflü gibi hastalıkların yaşanmasına neden olabilir. Hatta ciddi boyutları ise mide kanserine bile zemin hazırlayabilir.
 

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