Turu getiren futbolcu aldığı primle böyle poz verdi. Herkes şaşkına döndü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Turu getiren futbolcu aldığı primle böyle poz verdi. Herkes şaşkına döndü

Bir oyuncu için yüz milyonlarca euronun ödendiği futbol dünyasında bir futbolcunun aldığı prim herkesi şaşkına çevirdi. Jean Claude Girumugisha adlı oyuncu aldığı primle poz verdi.

Sudan temsilcisi Al Hilal, Afrika Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Cezayir ekibi MC Alger'i konuk etti. Al Hilal Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona ererken, karşılaşma sonrasında verilen prim müsabakanın önüne geçti.

5. dakikada Soufiane Bayazid'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, 78. dakikada Jean Claude Girumugisha ile 1-1'lik eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

TURU GETİREN GOLE 100 DOLAR

Girumugisha'nın attığı bu golle A Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Al Hilal, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamayı garantiledi. Milyon dolarların döndüğü Futbol piyasasında Burundili golcüye 100 dolar özel prim verilmesi ise sosyal medyada gündem oldu. 20 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında primiyle poz verdi.

Son Haberler
Kırklareli’nde kazada otomobil ile kamyonet birine girdi! 1 ölü 6 yaralı
Kırklareli’nde kazada otomobil ile kamyonet birine girdi! 1 ölü 6 yaralı
19 ton balık İtalya'ya gidiyor
19 ton balık İtalya'ya gidiyor
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un son günlerini geçirdiği ev görüntülendi
Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un son günlerini geçirdiği ev görüntülendi
Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Türkiye Kupası maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Bodrum açıklarında deprem (6 Ocak 2025)
Bodrum'da deprem