Turu getiren futbolcu aldığı primle böyle poz verdi. Herkes şaşkına döndü

Sudan temsilcisi Al Hilal, Afrika Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Cezayir ekibi MC Alger'i konuk etti. Al Hilal Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona ererken, karşılaşma sonrasında verilen prim müsabakanın önüne geçti.



5. dakikada Soufiane Bayazid'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen ev sahibi takım, 78. dakikada Jean Claude Girumugisha ile 1-1'lik eşitliği sağladı ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

TURU GETİREN GOLE 100 DOLAR



Girumugisha'nın attığı bu golle A Grubu'nda puanını 10'a çıkaran Al Hilal, Afrika Şampiyonlar Ligi'nde tur atlamayı garantiledi. Milyon dolarların döndüğü Futbol piyasasında Burundili golcüye 100 dolar özel prim verilmesi ise sosyal medyada gündem oldu. 20 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında primiyle poz verdi.