Turunçgillerin müthiş yararları neler

Kanada’da yapılan bir araştırmada turunçgillerin kalp krizini, felç geçirmeyi ve şekeri önlediği, obeziteyi ise engellediği açıklandı.

Mandalina kabuğunda bulunan nobiletin pigmentinin, greyfurttan elde edilenden 10 kat daha güçlü olduğunu açıklayan Kanada’daki Western Ontario Üniversitesi araştırmacıları, bir grup fare üzerinde deney yaptı.

Birinci grup farelere şekerli ve yüksek yağlı yiyecekler verildi.

İkinci grup farelerin yiyeceklerine nobiletin eklendi. Birin grup fare obez oldu; yüksek kolestrol ve yüksek trigliserit, yüksek tansiyon, şeker, karaciğer hücrelerinde yağ çoğalması gibi hastalık belirtileri başladı. İkinci grup fare hem obez olmadı hem de diğer hastalıklara rastlanmadı.