Turunçgillerin müthiş yararları neler

Kanada’da yapılan bir araştırmada turunçgillerin kalp krizini, felç geçirmeyi ve şekeri önlediği, ortaya çıktı.

Turunçgillerin müthiş yararları neler

Kanada’da yapılan bir araştırmada turunçgillerin kalp krizini, felç geçirmeyi ve şekeri önlediği, obeziteyi ise engellediği açıklandı.

Mandalina kabuğunda bulunan nobiletin pigmentinin, greyfurttan elde edilenden 10 kat daha güçlü olduğunu açıklayan Kanada’daki Western Ontario Üniversitesi araştırmacıları, bir grup fare üzerinde deney yaptı.

Birinci grup farelere şekerli ve yüksek yağlı yiyecekler verildi.

İkinci grup farelerin yiyeceklerine nobiletin eklendi. Birin grup fare obez oldu; yüksek kolestrol ve yüksek trigliserit, yüksek tansiyon, şeker, karaciğer hücrelerinde yağ çoğalması gibi hastalık belirtileri başladı. İkinci grup fare hem obez olmadı hem de diğer hastalıklara rastlanmadı.

Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi Güncel
Bir sandıkta daha Erdoğan'a 'Evet'mührü basılmış pusula vatandaşa verildi
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var? Keşfet
28 Mayıs TV yayın akışında ne var? Hangi kanalda seçim özel yayını var?
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı Güncel
İki yerden daha boş zarftan Erdoğan'a oy basılmış oy pusulası çıktı
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor Güncel
Polis, TSK ve Jandarma mensupları Erdoğan'ın üstünü kapatıp kime oy verdiklerini paylaşıyor
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı