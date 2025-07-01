TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son tarih 7 Temmuz! ÖSYM duyurdu

Kaynak: AA
TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Son tarih 7 Temmuz! ÖSYM duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Temmuz'da saat 23.59'da sona erecek.

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Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

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Ek yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

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