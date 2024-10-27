TUSAŞ şehidine büyük saygısızlık! Fotoğrafını çengel bulmacaya koydular

Ankara’da bulunan TUSAŞ tesisine çarşamba günü terör saldırı gerçekleştirmişti. Hain saldırıda 5 şehidimiz olurken, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.

2 TERÖRİST PKK MENSUBU OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle biri kadın, biri erkek 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yapılan açıklamada teröristlerin terör örgütü PKK mensubu olduğu ortaya çıkmıştı.

TUSAŞ'taki hain saldırıda TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü Ekici, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit düşmüştü.

NİZAMİYEDE SALDIRININ ORTASINDA KALMIŞTI

Şehitlerden Zahide Güçlü Ekici'nin eşinin evlilik yıldönümü nedeniyle gittiği nizamiyede saldırının ortasında kalarak hayatını kaybetmişti. Ekici'nin küçük kızının ise daha yeni kanseri yendiği öğrenilmişti.

ŞEHİDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Bir gazetenin çengel bulmacasında şehit Zahide Güçlü Ekici'nin görseli yer alması büyük tepki çekti.

NE OLMUŞTU ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ Genel Merkezi'ne terör saldırısı düzenlenmiş hain saldırıda 5 kişi şehit düşerken, 22 vatandaşımız da yaralanmıştı.