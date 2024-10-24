TUSAŞ şehitlerine acı veda!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), dün bir terör saldırısı gerçekleştirildi.

Hain saldırıda TUSAŞ Makine Mühendisi Zahide Güçlü, Kalite Kontrol Sorumlusu Cengiz Coşkun, çalışan Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu. Saldırıyı düzenleyen ve PKK üyesi olduğu belirlenen biri kadın iki terörist ise etkisiz hale getirildi.

TUSAŞ ŞEHİTLERİ SONSUZLUĞA UĞURLANDI

Saldırıda şehit olan taksi şoförü Murat Arslan’ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan alınarak taksici arkadaşlarının eşlik ettiği bir konvoyla evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından, cenaze dualarla Merkez Ulu Cami’ye getirildi. Arslan'ın ailesi, yakınları ve dostları taziyeleri kabul etti.

Şehit Murat Arslan'a veda

MURAT ARSLAN TOPRAĞA VERİLDİ

Terör saldırısında şehit olan taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan’a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehit Murat Arslan’ın Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında üç çocuğu olduğu belirtildi. Namazın ardından Arslan’ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı’na defnedildi.

DÖRT ŞEHİT İÇİN KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NDA TÖREN

Terör saldırısında şehit olan Hasan Hüseyin Cambaz, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü için Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda, Atakan Şahin Erdoğan için de Sincan'da tören düzenlendi.

Şehit Atakan Şahin Erdoğan'a veda

ATAKAN ŞAHİN ERDOĞAN'A VEDA

TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan (42) için Cimşit Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, cenaze namazının ardından Cimşit Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek katıldı.