TUSAŞ’a saldırısı sonrası İstanbul Havalimanı'nda turuncu alarma geçildi

Türkiye'nin en önemli savunma sanayi kuruluşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ dün gerçekleştirilen terör saldırısının ardından kritik noktalarda güvenlik önlemleri artırılıyor.

Türkiye'nin en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı'nda güvenlik seviyesi ‘turuncu alarm’ seviyesine geçildi. 'Turuncu alarm' kırmızı alarm seviyesinde bir önceki aşama...Bu karar ülke genelindeki havalimanlarındaki güvenlik tedbirlerinin sıkılaştırımasının bir parçası olarak görülüyor.

'TURUNCU ALARM'

Avrupa’nın en yoğun havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nda, 10 yolcudan 6’sı ve 100 araçtan 60’ı aramadan geçiriliyor.

İstanbul Havalimanı'nda güvenlik önlemleri terminalin ilk girişi olan 'nizamiye'de başlıyor. O noktadan itibaren şüpheli görülen araçlar polisler tarafından durdurulu, hem yolcular hem de bagajlar detaylı bir aramadan geçiriliyor. Terminale giren yolcular ise bilet ve check-in işlemlerinin ardından ikinci bir güvenlik noktasında bir aramadan geçiriliyor. Bu kontrol hem elle hem de dedektörle yapılıyor.

Havalimanın metro girişinde ise yolcular sivil polisler ve özel eğitimli patlayıcı dedektör köpekleri tarafından aranıyor. X-RAY cihatlarında ise sinyal güçlerinin de artırıldığı belirtiliyor.

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