TUSAŞ'a terör saldırısı sonrası! Defne Samyeli isyan etti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ'a, dün 2 terörist saldırdı. Gerçekleştirilen hain saldırıda 5 kişi şehit oldu. 22 kişi ise yaralandı.

PATLAMA VE SİLAH SESLERİ DUYULDU

Taksiyle TUSAŞ tesisine gelen 1'i kadın, 1'i erkek 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş etti. Daha sonra tesise yöneldi.

Saldırı esnasında TUSAŞ içinden patlama ve silah sesleri duyuldu.

5 KİŞİ ŞEHİT OLDU, 22 KİŞİ YARALANDI

Dün gerçekleştirilen terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaşımız yaralandı. Saldırının ardından ünlü isimler kişisel sosyal medya hesaplarından isyan ettiler.

Defne Samyeli de tepki gösteren ünlülerin arasında. Samyeli kişisel sosyal medya hesabından "Canım ülkem... Yine kim bilir hangi senaryoya seyirciyiz... Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanarak isyan etti.

ÜNLÜ ŞARKICI TARKAN DA TERÖRÜ LANETLEDİ

Tarkan da sosyal medya hesabından 'Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum' açıklamasında bulundu.

TUSAŞ NEDİR?

Türkiye’de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezi.

Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretiyor.

Ayrıca bu şirket 2013’de ilk uçuşunu yapan Airbus A350'ye kanatçık üretmeye başladı.

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973’de Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu.

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, İstanbul'da dünyaya geldi. Malatyalı olan Samyeli 13 yaşındayken babası hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu ilkokulu İstanbul’da tamamladı. Nişantaşı Anadolu Lisesi'nden ise üçüncülükle mezun oldu. Samyeli liseden sonra Boğaziçi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü'ne baladı ancak iş hayatının yoğunluğu nedeniyle gidemedi. Yıllar sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Samyeli iş insanı Eren Talu ile dünyaevine girdi. Bu birliktelikten Deren, Defne ve Derin adında üç kızı dünyaya geldi. Eren Talu’dan ayrılan Samyeli 2015 yılında iş insanı Uğur Kardaş ile evlendi. Ama bu evlilikte yalnız 5 yıl sürdü.

Ankara TUSAŞ’ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum. — Tarkan (@tarkan) October 23, 2024

TARKAN KİMDİR?

Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de Almanya'nın Vestfalya bölgesinde doğmuş Türk pop müziği sanatçısı. 1990'lı yıllarda Türkiye'de müzik kariyeri başladı ve "Kuzu Kuzu", "Simarik" gibi hit şarkılarıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Tarkan, modern pop müziği ile geleneksel Türk müziği harmanlayarak kendine özgü bir tarz geliştirdi. "Prenses" ve "Dudu" gibi albümleri, onu uluslararası alanda tanınan bir sanatçı haline getirdi.

Müzik kariyerinin yanı sıra Tarkan, sahne performansları ve karizmasıyla da dikkat çekiyor. Çevre konularının özellikleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınıyor. Ünlü şarkıcı Tarkan, Türk pop dünyasında bir ikon olarak kabul ediliyor ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip.