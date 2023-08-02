TUŞBA BELEDİYESİ 30 ADET KONUT SATIŞI İPTAL İLANI

Yayın Tarihi:
1İHALE KAYIT NUMARASI1884-24.07 .2023
2ADRESİAbdurrahman Gazi Malı. Erciş yolu cad. No:103 Tuşba- VAN
3TELEFON VE FAKS
NUMARASI		(0432) 214 00 90/91 Dahili 105/ faks: (0432) 214 00 94
4ELEKTRONİK POSTA ADRESİe-posta: [email protected]şba.bel.tr. Elektronik ağ:
www.tu�ba.bel.tr
5KAMU İHALE BÜLTENİNİN
TARİH VE SAYISI		1884-24.07.2023
6GAZETENİN ADI VE TARİHİPosta Gazetesi,Van Haber, Yeni Çağ Ve Şehri Van Gazeteleri
7İPTAL TARİHİ01.08.2023
8İPTAL NEDENİİlan metninde bulunan 20. Ve 30. Sırada sehven parsel
numaralarındaki artış.


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