TUŞBA BELEDİYESİ 30 ADET KONUT SATIŞI İPTAL İLANI
Yayın Tarihi:
|1
|İHALE KAYIT NUMARASI
|1884-24.07 .2023
|2
|ADRESİ
|Abdurrahman Gazi Malı. Erciş yolu cad. No:103 Tuşba- VAN
|3
|TELEFON VE FAKS
NUMARASI
|(0432) 214 00 90/91 Dahili 105/ faks: (0432) 214 00 94
|4
|ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
|e-posta: [email protected]şba.bel.tr. Elektronik ağ:
www.tu�ba.bel.tr
|5
|KAMU İHALE BÜLTENİNİN
TARİH VE SAYISI
|1884-24.07.2023
|6
|GAZETENİN ADI VE TARİHİ
|Posta Gazetesi,Van Haber, Yeni Çağ Ve Şehri Van Gazeteleri
|7
|İPTAL TARİHİ
|01.08.2023
|8
|İPTAL NEDENİ
|İlan metninde bulunan 20. Ve 30. Sırada sehven parsel
numaralarındaki artış.
|#ilangovtr
|BASIN NO: ILN01870445