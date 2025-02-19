TÜSİAD Başkanı Orhan Turan gözaltında. Adliyeden ilk kare geldi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) geçtiğimiz hafta genel kurulunda AKP iktidarını 'önce hukuk' diyerek eleştirdi.

TÜSİAD'ın açıklamalarının yapıldığı gün Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Başsavcılığı, bugün (19 Şubat) TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlattı.

Savcılık hem Turan hem de Aras'ın polis eşliğinde getirilip ifade vermesini istedi.

Turan, iş yerinden Aras evinden adliyeye götürüldü.

Adliyeye getirilen Turan'ın ilk görüntüsü geldi.